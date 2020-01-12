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13.01.2020

В Иркутске 13 января без осадков, днем -13,-15°

Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -21,-23°, днем -13,-15°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 13 января – переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, температура ночью -28,-33°, при натекании облачности -18,-23°, днем -19,-24°, местами -10,-15°, в северных, верхнеленских районах -18,-23°, в пониженных формах рельефа до -30°.
 
Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 13 января без осадков, днем -13,-15°13 Января 2020, 07.00
2020-01-12-16-27-42
Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -21,-23°, днем -13,-15°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Новости азартной индустрии12 Января 2020, 07.35
2020-01-12-06-49-40
Российская Федерация, 12.1.20 (ИА «Телеинформ»), - Новогодние тиражи российских лотерей принесли новые немалые выигрыши. Был выигран и заветный миллиард рублей. Также состоялся розыгрыш еще 105 призов. Они были по 1 миллиону рублей. Всего сумма выигрышей составила 3,5 миллиарда рублей, а в новогоднем тираже участвовало больше 28 миллионов билетов. К слову, покупать лотерейные билеты, как и играть в игровые автоматы онлайн, некоторые граждане предпочитают в интернете. В год в России через онлайн-пространство реализуется больше 500 миллионов лотерейных билетов.
В Иркутской области предлагают развернуть проект «Регион заботы»11 Января 2020, 13.28
Иркутская область, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутскую область планируют включить в федеральный проект Общероссийского народного фронта «Регион заботы». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Марковском геронтологическом центре открыли отделение милосердия11 Января 2020, 11.43
Иркутский район, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Марковском геронтологическом центре перепрофилировали 48 коек отделения активного долголетия в отделения милосердия. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
СМИ: испанец починил свой велосипед и продолжил путь из Магадана на Байкал10 Января 2020, 15.43
Якутия, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Испанский путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес починил свой велосипед и 9 января продолжил путь из Магадана на Байкал. Сейчас он находится на территории Якутии. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Ветеранов ВОВ, «детей войны» и тружеников тыла с новогодними праздниками поздравили партийцы ЕР в Приангарье10 Января 2020, 15.26
Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ветеранов Великой Отечественной войны, «детей войны» и тружеников тыла с новогодними праздниками в муниципалитетах Иркутской области поздравили секретари и исполнительные секретари местных отделений партии «Единая Россия».
Достойно Голливуда: чем запомнится 2019 год в Иркутской области? Рейтинг событий от Телеинформа10 Января 2020, 13.36
-2019-
Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Жизнь в Иркутской области – это череда интереснейших сюжетов: порой забавных, позитивных и добрых, нередко драматичных и полных страстей, а иногда и по-настоящему трагических.
Бал-маскарад пройдет в Иркутске на катке острова Конный 12 января10 Января 2020, 13.19
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Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Традиционный костюмированный бал-маскарад на катке острова Конный в Иркутске пройдет 12 января.
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Игорь Кобзев провел рабочую встречу с мэрами Братска и Черемхово12 Января 2020, 11.08
Иркутск, 12.1.20 (ИА «Телеинформ»), - Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с мэром Черемхово Вадимом Семеновым и мэром Братска Сергеем Серебренниковым.
Дмитрий Козлов – о наиболее важных событиях 2019 года в Иркутской области10 Января 2020, 17.49
-2019-
Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ подводит итоги 2019 года. В заключение своим взглядом на самые важные события минувшего года поделился научный директор иркутского Межрегионального института общественных наук, доцент ИГУ Дмитрий Козлов.
Андрей Чернышев: правительство РФ официально подтвердило сохранение северных надбавок10 Января 2020, 12.39
Москва, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутату Государственной Думы от Приангарья Андрею Чернышеву удалось обратить внимание правительства страны на все еще актуальные акты Советского Союза, устанавливающие районные коэффициенты и процентные надбавки для жителей районов Крайнего Севера.
Павел Степанов – о главных событиях для Иркутской области в 2019 году09 Января 2020, 15.38
-2019-
Иркутск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает подводить итоги ушедшего 2019 года. Своим мнением о наиболее важных событиях в Иркутской области поделился председатель иркутского Клуба публичной политики Павел Степанов.
Вадим Семенов – о главных итогах 2019 года для Иркутской области09 Января 2020, 11.11
-2019-
Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать экспертные мнения о самых значимых событиях для Иркутской области в ушедшем 2019 году. О самых важных вехах прошедшего года – мэр Черемхово, глава Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадим Семенов.
Танцуют все! Иркутская область вступила в год "больших выборов"08 Января 2020, 13.07
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Иркутская область, 8.01.20 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутской области в 2020 году ожидается масштабная избирательная кампания регионального уровня и ряд муниципальных.
Лариса Егорова – о главных итогах 2019 года для Иркутской области04 Января 2020, 11.36
-2019-
Иркутская область, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать экспертные мнения о самых значимых событиях для Иркутской области в ушедшем 2019 году. О том, что важного в регионе случилось за год, рассказала депутат Законодательного собрания региона, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Лариса Егорова.
Современный Китай: мифы и реальность
Спасатели продолжают работу в деревне Олха, где из-за угрозы подтопления введен режим чрезвычайной ситуации12 Января 2020, 15.00
Шелеховский район, 12.1.20 (ИА «Телеинформ»), - На территории Олхинского муниципального образования Шелеховского района продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный 10 января в связи с промерзанием русла водоотводного канала ручья Винокурный.
Трое детей и двое взрослых чудом спаслись из горящего дома в ангарском садоводстве12 Января 2020, 14.33
2020-01-12-06-59-34
Ангарск, 12.1.20 (ИА «Телеинформ»), - 11 января в ангарском СНТ «Железнодорожник» загорелся брусовой дачный дом с пристроенным к нему гаражом. Сообщение о пожаре поступило в 05:44, на место выехали 3 спецавтомобиля и 16 человек личного состава МЧС России.
Неизвестный мужчина погиб под колёсами автомобиля на трассе Чуна - Октябрьский12 Января 2020, 14.18
Чунский район, 12.1.20 (ИА «Телеинформ»), - Поздним вечером 10 января на трассе Чуна - Октябрьский произошло дорожно-транспортное происшествие. Вблизи перекрёстка с дорогой Тайшет - Чуна - Братск под колеса неизвестного автомобиля попал мужчина среднего возраста.
В Нижнеилимском районе из загоревшегося дома эвакуировали 28 человек11 Января 2020, 15.39
Нижнеилимский район, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинске в ночь на 11 января загорелся жилой дом. Из здания эвакуировали 28 человек, в том числе четверых детей. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.
В Черемхово школьника сбила машина11 Января 2020, 11.14
Черемхово, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово под колёса иномарки попал 10-летний мальчик. Ребёнок госпитализирован, сообщает пресс-служба дорожной полиции.
Два человека провалились под лёд в районе «Тальцов» в новогодние каникулы11 Января 2020, 11.16
Иркутская область, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Молодая пара провалилась под лёд реки Ангара недалеко от архитектурно-этнографического музея «Тальцы» в Иркутском районе в новогодние каникулы. Их вытащили спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС, сообщает пресс-служба отряда.
В Иркутске полицейские накрыли сеть борделей с несовершеннолетними девушками10 Января 2020, 17.47
2020-01-10-09-55-13
Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в создании преступного сообщества, занимавшегося организацией интимных услуг.
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