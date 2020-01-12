В Иркутске 13 января без осадков, днем -13,-15°

Российская Федерация, 12.1.20 (ИА «Телеинформ»), - Новогодние тиражи российских лотерей принесли новые немалые выигрыши. Был выигран и заветный миллиард рублей. Также состоялся розыгрыш еще 105 призов. Они были по 1 миллиону рублей. Всего сумма выигрышей составила 3,5 миллиарда рублей, а в новогоднем тираже участвовало больше 28 миллионов билетов. К слову, покупать лотерейные билеты, как и играть в игровые автоматы онлайн, некоторые граждане предпочитают в интернете. В год в России через онлайн-пространство реализуется больше 500 миллионов лотерейных билетов.