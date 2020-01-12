|Погода
|13.01.2020
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В Иркутске 13 января без осадков, днем -13,-15°
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Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -21,-23°, днем -13,-15°.
По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 13 января – переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, температура ночью -28,-33°, при натекании облачности -18,-23°, днем -19,-24°, местами -10,-15°, в северных, верхнеленских районах -18,-23°, в пониженных формах рельефа до -30°.