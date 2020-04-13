|Погода
|14.04.2020
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В Иркутске 14 апреля ожидается до +9°
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Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 апреля ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днём небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, температура ночью 0,-2°, днём +7,+9°.
В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, без существенных осадков, в южных и верхнеленских районах местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный, северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14м/с, температура ночью 0,-5°, в отдельных районах до -10°, днём +9,+14°, в южных и верхнеленских районах при облачной погоде +4,+9°.
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