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13.04.2020

В Иркутске 14 апреля возможен дождь и мокрый снег

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 апреля ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днём небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, температура ночью 0,-2°, днём +7,+9°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность,  без существенных осадков, в южных и верхнеленских районах местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный, северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14м/с, температура ночью 0,-5°, в отдельных районах до -10°, днём +9,+14°, в южных и верхнеленских районах при облачной погоде +4,+9°.

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В Иркутске 14 апреля возможен дождь и мокрый снег13 Апреля 2020, 18.09
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Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 апреля ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днём небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, температура ночью 0,-2°, днём +7,+9°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Число случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области достигло 3913 Апреля 2020, 18.10
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Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным оперштаба на вечер 13 апреля, выявлено ещё четыре случая заболевания коронавирусом.
Виталий Перетолчин: Иркутская область заранее запустила противопожарные мероприятия13 Апреля 2020, 17.47
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В южных районах Иркутской области начал действовать особый противопожарный режим. Подготовка к нему в этом году началась намного раньше, чем обычно, об этом рассказал заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания региона Виталий Перетолчин (фракция «Единой России»), сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
В Иркутской области уже больше 40 детей стали жертвами клещей13 Апреля 2020, 17.41
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С начала сезона активности клещей в Иркутской области зарегистрировано 102 обращения по поводу присасывания клещей, из них 44 – среди детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Для родственников осуждённых в ИК-15 Ангарска открыли «горячую линию»13 Апреля 2020, 17.21
Ангарск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ГУФСИН по Иркутской области открыл «горячую линию» для родственников осуждённых, отбывающих наказание в ИК-15 Ангарска, где произошёл бунт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников13 Апреля 2020, 17.21
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Иркутская епархия: решения о пасхальных службах без прихожан пока не приняты13 Апреля 2020, 16.38
2020-04-13-08-51-39
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская епархия пока не последовала примеру Московской, которая решила проводить пасхальные службы без прихожан из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте епархии.
В Иркутске от коронавируса вылечились первые два пациента13 Апреля 2020, 12.10
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Два человека, госпитализированные ранее с коронавирусной инфекцией, 13 апреля выписываются из Иркутской областной инфекционной клинической больницы. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.
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Кандидатуру Константина Зайцева на пост главы правительства Иркутской области представят депутатам 15 апреля13 Апреля 2020, 17.54
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы предстоящей 29 сессии Законодательного собрания Иркутской области глава областного парламента Александр Ведерников обсудил с председателями и заместителями председателей комитетов и комиссий ЗС. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.
В Иркутске зарегистрированы два кандидата в мэры города13 Апреля 2020, 17.03
Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По данным на понедельник, 13 апреля, официально зарегистрированы конкурсной комиссией два кандидата на должность мэра Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба думы.
Александр Якубовский организовал «скорую правовую помощь» для получения «кредитных каникул»13 Апреля 2020, 15.49
Москва, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального порога ипотечного кредита, при котором заемщик вправе оформить «кредитные каникулы». Ранее с такой инициативой выступила «Единая Россия». А депутат Госдумы Александр Якубовский организовал «скорую правовую помощь» для всех, кто столкнулся с непониманием со стороны банков, сообщает пресс-служба партию.
В «Единой России» рассказали, как направить обращение депутату Государственной Думы13 Апреля 2020, 15.38
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Прямое взаимодействие с гражданами – одно из основных направлений деятельности депутатов даже в условиях коронавируса. В результате рассмотрения обращений удается решить актуальные для людей вопросы и проблемы. В партии «Единая Россия» рассказали, как правильно составить обращение и как обратиться за помощью дистанционно.
Третьим кандидатом на пост мэра Иркутска стала временно неработающая Анна Романова13 Апреля 2020, 13.29
2020-04-13-05-33-44
Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Третьим кандидатом на пост мэра Иркутска стала временно неработающая Анна Романова. Она подала документы в конкурсную комиссию 13 апреля. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе города.
Фракция КПРФ в Заксобрании подготовила запрос правительству Иркутской области о растущем госдолге10 Апреля 2020, 17.34
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области направит на имя врио губернатора запрос о причинах роста государственного долга региона и о прогнозе показателей областного бюджета. Соответствующее постановление было подготовлено фракцией КПРФ и принято большинством голосов на сессии.
Сергей Тен оценил подготовку Иркутской области к борьбе с лесными пожарами10 Апреля 2020, 11.58
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Работа по предотвращению и борьбе с природными пожарами в Иркутской области в этом году организована на принципиально новом уровне. Об этом рассказал депутат фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Тен. По его словам, в области уже вводятся превентивные противопожарные меры: на юге региона особый режим начал действовать с 10 апреля, на севере – с 1 мая, пишет пресс-служба ЕР.
Современный Китай: мифы и реальность
Виктор Игнатенко призвал правоохранителей дать объективную оценку случившемуся в ИК-15 Ангарска13 Апреля 2020, 18.03
Ангарск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Все имеющиеся сведения о применении к заключённым ИК-15 Ангарска мер физического воздействия необходимо проверить на предмет законности и обоснованности. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко.
Двоим из шестерых бежавших из иркутской психбольницы предъявлено обвинение в угрозе убийством13 Апреля 2020, 16.55
Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области предъявило двум пациентам иркутской психиатрической больницы №1 обвинение в угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Виктор Игнатенко: мятеж в ангарской колонии могли организовать для дискредитации администрации учреждения13 Апреля 2020, 16.11
Ангарск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Версия о тщательном планировании бунта в исправительной колонии №15 в Ангарске рассматривается в числе прочих. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко сообщает «Интерфакс».
Правозащитники пожаловались в ООН по поводу мятежа в ИК-15 в Ангарске13 Апреля 2020, 13.19
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Ангарск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Правозащитная организация «Русь сидящая» решила направить сообщение по ситуации в ангарской колонии ИК-15 двум специальным докладчикам ООН – по вопросу о внесудебных казнях и по вопросу о пытках. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщает руководитель юридического департамента фонда Алексей Федяров.
В Усть-Куте дважды за сутки люди провалились под лёд13 Апреля 2020, 12.50
Усть-Кут, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте 11 апреля 59-летний мужчина провалился под лёд, решив сократить путь до дома, несмотря на то, что на берегу стоял аншлаг «Выход на лед опасен». Это был второй случай подобного инцидента за сутки, сообщает пресс-служба спасателей.
В Иркутской области за выходные потушили четыре лесных пожара13 Апреля 2020, 11.25
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на утро 13 апреля на землях лесного фонда Иркутской области нет зарегистрированных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Серого дома.
В центре Иркутска на пожаре в бывшем здании Вальдорфской школы погиб мужчина13 Апреля 2020, 10.37
2020-04-13-03-00-42
Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ночь на 12 апреля загорелось здание учебно-производственных студий областного колледжа культуры на улице Марата,11. При тушении пожарные обнаружили тело 49-летнего мужчины, сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
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