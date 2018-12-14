В Иркутске 14 декабря небольшой снег, -10,-12°

Иркутская область, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 декабря ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный снег, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура ночью -17,-19°, днём -10,-12°. По Иркутской области, по данным УГМС, 14 декабря ожидается Переменная облачность, в северных районах и местами по остальной части области небольшой и умеренный снег. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, позёмки. Температура ночью -15,-20°, при прояснении -25,-30°, в северных, Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском районах -10,-15°, при прояснении -20,-25°, днём -7,-12°, при облачной погоде -17,-22°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: