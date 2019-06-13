|Погода
|14.06.2019
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В Иркутске 14 июня без осадков, днем около +26°
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Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +12,+14°, днем около +26°.
По области, по прогнозу иркутского УГМС, 14 июня – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом днем в западных районах на северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, температура ночью +12,+17°, местами +5,+10°, днем +26,+31°, при облачной погоде +17,+22°.
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