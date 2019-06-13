В Иркутске 14 июня без осадков, днем около +26°

Иркутская область, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 13 июня зарегистрировано два лесных пожара, локализованных на площади 708 га – по одному в Бодайбинском и Нижнеудинском районах. Кроме того, в Бодайбинском же районе в зоне космомониторинга находятся еще четыре очага, возникшие из-за гроз, площадью 169 га.