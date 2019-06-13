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14.06.2019

В Иркутске 14 июня без осадков, днем около +26°

Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +12,+14°, днем около +26°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 14 июня – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом днем в западных районах на северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, температура ночью +12,+17°, местами +5,+10°, днем +26,+31°, при облачной погоде +17,+22°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 14 июня без осадков, днем около +26°14 Июня 2019, 07.00
2019-06-13-09-51-28
Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +12,+14°, днем около +26°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Владислав Иноземцев о дискуссии на ПМЭФе: Развитие с оговорками?13 Июня 2019, 11.37
Российская Федерация, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Потребность в обеспечении экономического роста вызывает запрос на четкие правила игры, пусть для начала и не для всех, пишет в РБК Владислав Иноземцев.
Опыт Тверской области: в регионе «обкатают» систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами14 Июня 2019, 07.30
Тверская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Тверская область готовится стать в 2020 году участником пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в России.
В Приангарье до конца недели прогнозируют высокую пожароопасность лесов13 Июня 2019, 16.53
Иркутская область, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По информации местного УГМС, 14-16 июня местами по Иркутской области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.
АО «Ангарскцемент» организовало 1 июня праздники для детей13 Июня 2019, 16.46
Ангарск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В честь Международного дня защиты детей АО «Ангарскцемент» организовало традиционные праздники для ребят, родители которых трудятся на комбинате.  Специалисты службы управления персоналом подготовили мероприятия для мальчишек и девчонок разного возраста.
Сбербанк узнает, чем гордятся россияне13 Июня 2019, 16.03
Москва, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Ко Дню России, который отмечался 12 июня, у жителей страны появилась возможность определить, что вызывает у их соотечественников наибольшую гордость за Россию. Накануне праздничной даты Сбербанк запустил проект «Гордость #Сhallenge».
В 14-й раз в Иркутске прошел шахматный турнир памяти Юрия Тена13 Июня 2019, 15.07
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Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском Доме офицеров подвели итоги 14-го международного шахматного турнира памяти Юрия Тена.
Кругосветные путешественники из Европы приземлились в Иркутске13 Июня 2019, 11.34
2019-06-13-03-44-38
Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 июня приземлились семь самолетов, совершающих кругосветное путешествие. На них – группа авиаторов из Германии и Швейцарии.
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Экс-мэр Ольхонского района Сергей Копылов проведет в колонии три года13 Июня 2019, 20.03
2019-06-13-10-38-01
Эхирит-Булагатский район, Ольхонский район, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Эхирит-Булагатский районный суд вынес приговор бывшему мэру Ольхонского района Сергею Копылову. Ему назначено три года лишения свободы в колонии общего режима. Экс-мэра взяли под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Андрей Чернышев помог поставить спектакль в Братском драматическом театре13 Июня 2019, 16.37
Братск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Необычный спектакль «Скупой» по пьесе Жана-Батиста Мольера ставит в Братске режиссер из Москвы Валерий Шевченко. Впервые за 33-летнюю историю Братского драматического театра ставится столь масштабное и дорогостоящее драматургическое полотно.
Дума Иркутска назначила выборы депутатов седьмого созыва13 Июня 2019, 10.06
2019-06-13-02-10-20
Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Выборы депутатов седьмого созыва назначила дума Иркутска на внеочередном заседании 13 июня.
Сергей Левченко по итогам мая опустился вниз на шесть пунктов в медиарейтинге глав регионов РФ13 Июня 2019, 08.29
2019-06-12-21-36-12
Иркутская область, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко опустился на шесть пунктов вниз в медиарейтинге глав субъектов РФ по итогам мая. В результате он занял 32 место.
«Свободу Ивану Голунову»: общественность Иркутска комментирует задержание известного московского журналиста10 Июня 2019, 17.07
2019-06-10-09-14-08
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Задержание известного московского журналиста Ивана Голунова всколыхнуло российскую общественность. Не первый день тема фабрикации «дела Голунова» обсуждается на самых разных медиаплощадках. За коллегу вступились три ведущих деловых издания: «Ведомости», «Коммерсант» и «РБК». Впервые в истории их понедельничные выпуски поступили в продажу с одинаковой обложкой в поддержку Ивана Голунова. Иркутск не остался в стороне от этого резонансного события.
Сергей Шеверда, обвиняемый в махинациях с лесом, остается на посту министра лесного комплекса Иркутской области10 Июня 2019, 15.33
Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос о снятии с должности министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, арестованного по подозрению в превышении должностных полномочий и других махинациях с лесом, не рассматривается. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Таким образом, он остается на своём посту, невзирая на арест и серьёзность обвинений со стороны следствия.
Приангарье и Крым заключили соглашение о сотрудничестве08 Июня 2019, 17.57
Иркутская область, Крым, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава республики Крым Сергей Аксенов подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительством Иркутской области и Советом министров Крыма о социально-экономическом и культурном сотрудничестве.
Современный Китай: мифы и реальность
В Усольском районе 13 июня без вести пропала шестилетняя девочка13 Июня 2019, 20.19
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Усольский район, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе 13 июня без вести пропала шестилетняя Мария Каляцкая.
В Иркутске столкнулись две иномарки, пострадали два человека13 Июня 2019, 16.09
Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 июня в 12:30 на улице Чкалова столкнулись Шкода Рапид и Тойота Премиум. Госпитализирована 63-летняя пассажирка Шкоды, также пострадал 28-летний водитель Тойоты.
Перед судом Усть-Илимска предстанет рабочий, убивший своего начальника13 Июня 2019, 15.50
Усть-Илимск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), – Перед судом предстанет 28-летний уроженец Кыргызстана, обвиняемый в убийстве своего бывшего начальника в Усть-Илимске. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в настоящее время он содержится под стражей.
В Иркутске поймали карманницу со стажем – на ее счету уже девять аналогичных «приводов»13 Июня 2019, 13.01
Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительницу Иркутска поймали с поличным – она украла у студентки смартфон стоимостью 45 тысяч рублей. Как выяснилось, женщину привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления уже девять раз.
В Слюдянке с повинной в полицию пришла автоледи, сбившая 15-летнюю девочку13 Июня 2019, 12.40
Слюдянка, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Установлена личность водителя, сбившего 12 июня 15-летнюю девочку в Слюдянке. Предполагаемой виновницей аварии оказалась 53-летняя жительница Тюменской области.
В Иркутске поймали бутлегершу, прятавшую в потайной комнате более 600 литров самогона и браги13 Июня 2019, 11.20
Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском поселке Жилкино полицейские задержали самогонщицу. Местная жительница устроила в своем доме потайную комнату, вход в которую скрывал шкаф, где держала более 30 пластиковых канистр с брагой. С места преступления изъяты самогонный аппарат и более 600 литров самодельного алкоголя.
В Иркутской области к 13 июня огнем охвачено более 870 гектаров леса13 Июня 2019, 10.32
Иркутская область, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 13 июня зарегистрировано два лесных пожара, локализованных на площади 708 га – по одному в Бодайбинском и Нижнеудинском районах. Кроме того, в Бодайбинском же районе в зоне космомониторинга находятся еще четыре очага, возникшие из-за гроз, площадью 169 га.
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