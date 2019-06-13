В Иркутске 14 июня обещают до +26°

Российская Федерация, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Любое взаимодействие с недвижимостью требует терпения, ведь необходимо будет пройти через определённые бюрократические мероприятия. От бумажек здесь никуда не деться, так что придётся порой побегать по офисам или покопаться в интернете в поисках необходимого плана действий. При этом не важно, что именно вы хотите сделать: приобрести квартиру, продать свою жилплощадь, улучшить жилищные условия, оформить наследство или даже взять кредит – наверняка вам понадобится так называемая выписка из ЕГРН. Так, что же это такое и как эту самую выписку можно получить?