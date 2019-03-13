В Иркутске 14 марта холодный ветер, снег и +2,+4°

Иркутск, 13.03.2019 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 марта ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -6,-8°, днем +2,+4°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 13 марта – переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью -5,-10°, при прояснении -15,-20°, днем 0,+5°, при облачной погоде -2,-7°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: