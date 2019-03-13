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13.03.2019

В Иркутске 14 марта с утра пройдет небольшой снег

Иркутск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 марта ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, ветер ночью западный 3-8 м/с, днем юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -4,-6°, днем +6,+8°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 14 марта – переменная облачность, ночью местами небольшой и умеренный снег, днем в северных и верхнеленских районах, по остальной территории местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, ветер западный, юго-западный, днем в южных районах юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы: ночью до 14 м/с, днем в западных и северных районах до 13-18 м/с, поземки, температура ночью -5,-10°, при прояснении -15,-20°, в западных районах при облачной погоде до -1°, днем +5,+10°, местами -4,+1°, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде до +14°.

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