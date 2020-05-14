В Иркутске 14 мая будет пасмурно, днем дождь и до +15°

Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 мая ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью +4,+6°, днем +13,+15°. По области, по прогнозу УГМС, 14 мая – переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в Тайшетском, Нижнеудинском и Тулунском районах, днем в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья ливневые дожди, днем в западных, центральных, северо-восточных и южных районах небольшие, местами умеренные осадки. В отдельных районах грозы. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +3,+8°, при прояснении 0,-3°, заморозки, в северных районах +1,-4°, днем +8,+13°, при облачной погоде +4,-1°, местами в южных районах до +16°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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