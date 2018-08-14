В Иркутске 14 мая обещают тёплый ветер, до +15°

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 мая ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер ночью северо-западный с переходом днём на юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +3,+5°, днём +13,+15°. По Иркутской области, по данным УГМС, 14 мая ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западный, северо-западный, днём в южных районах юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +1,+6, при прояснении -2,-7, днем +11,+16°, местами +5,+10°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: