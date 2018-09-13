В Иркутске 14 сентября будет прохладно, ночью – заморозки

Иркутская область, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 сентября ожидается переменная облачность, в первой половине ночи небольшой мокрый снег, в последующем без осадков, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, температура ночью около -1°, в пригородной зоне -2,-4°, заморозки, днём +12,+14°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 14 сентября – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки ночью в виде мокрого снега и снега, днем в виде дождя и мокрого снега, утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный, с переходом на юго-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура ночью +4,-1°, при прояснении -2,-7°, заморозки, днём +9,+14°, при облачной погоде +3,+8°.