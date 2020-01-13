|Погода
|13.01.2020
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В Иркутске 14 января облачно, днем до -12°
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Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -20,-22°, днем -10,-12°.
По области, по прогнозу иркутского УГМС, 14 января – переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер южной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, температура ночью -30,-35°, при натекании облачности -20,-25°, днем -10,-15°, в пониженных формах рельефа -20,-25°.
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