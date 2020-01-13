В Иркутске 14 января облачно, днем до -12°

Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Новогодние праздники в России подходят к концу, осталось отметить неофициальное торжество – старый Новый год, который приходится на ночь с 13 на 14 января. К этому времени уже многие убирают на антресоли елочные игрушки, входят в рабочую колею и забывают о недавнем разгулье. А как праздновали Новый год иркутяне в 19 веке? Этому посвятили новую программу в Музее городского быта.