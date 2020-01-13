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13.01.2020

В Иркутске 14 января облачно, днем до -12°

Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -20,-22°, днем -10,-12°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 14 января – переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер южной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, температура ночью -30,-35°, при натекании облачности -20,-25°, днем -10,-15°, в пониженных формах рельефа -20,-25°.

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В Иркутске 14 января облачно, днем до -12°13 Января 2020, 17.59
2020-01-13-10-04-09
Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -20,-22°, днем -10,-12°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников13 Января 2020, 17.57
Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Помощь ветерану оказали молодогварцейцы и партийцы ЕР в Иркутске13 Января 2020, 17.54
Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Активисты Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» совместно с партийцами «Единой России» в рамках федерального проекта «Выходной с ветераном» 12 января посетили дом ветерана Великой Отечественной войны Ириады Границкой и помогли ей в работе по хозяйству.
Визиты, ёлка и благотворительность: как иркутяне отмечали Новый год до Революции и после13 Января 2020, 15.07
2020-01-13-07-07-58
Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Новогодние праздники в России подходят к концу, осталось отметить неофициальное торжество – старый Новый год, который приходится на ночь с 13 на 14 января. К этому времени уже многие убирают на антресоли елочные игрушки, входят в рабочую колею и забывают о недавнем разгулье. А как праздновали Новый год иркутяне в 19 веке? Этому посвятили новую программу в Музее городского быта.
Минздрав Иркутской области: за новогодние праздники в Приангарье умерли шесть детей13 Января 2020, 13.13
Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за время праздников скончались шестеро детей, в том числе два младенца. Об этом 13 января на оперативном совещании в правительстве региона под председательством врио губернатора Игоря Кобзева сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева.
На Крещение в Приангарье будут действовать 130 иорданей13 Января 2020, 12.24
Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к Крещению планируется организовать 130 иорданей. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона под председательством врио Игоря Кобзева сообщил временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.
В Иркутске на острове Конный прошел третий зимний бал-маскарад13 Января 2020, 11.29
Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Традиционный костюмированный праздник прошел на катке острова Конный в Иркутске 12 января. Бал-маскарад проводят с 2018 года накануне Старого Нового года.
В Иркутском зоосаде принимают от населения новогодние елки13 Января 2020, 09.39
2020-01-13-01-53-21
Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоосад приглашает горожан поучаствовать в традиционной акции по сбору новогодних елок. Об этом сообщает пресс-служба организации.
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Глава села Утулик в Слюдянском районе сложил полномочия13 Января 2020, 16.54
Слюдянский район, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Еще одна муниципальная кампания пройдет в Иркутской области в марте. В связи со сложением полномочий по состоянию здоровья прежним главой села Утулик Слюдянского района Андреем Полоротовым дума муниципалитета назначит досрочные выборы.
Игорь Кобзев: правительство Иркутской области должно быть сформировано до 1 февраля13 Января 2020, 15.39
Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио главы региона Игорь Кобзев назвал новый срок окончательного формирования нового состава правительства Иркутской области – 1 февраля. Напомним, ранее звучали даты 20 декабря, затем – 13 января.
Жители Иркутска выступили за возвращение прямых выборов мэра города13 Января 2020, 13.28
2020-01-13-05-35-13
Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 января прошли публичные слушания по изменению процедуры избрания мэра города. Перед началом заседания регистрацию прошли 95 жителей города, 39 из которых заявили о желании публично выступить и озвучить свое мнение.
Игорь Кобзев стартовал с 65-го места в рейтинге влияния губернаторов13 Января 2020, 12.10
-65-
Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев дебютировал в рейтинге влияния глав субъектов РФ за декабрь 2019 года, подготовленном экспертами Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Он занял 65-е место.
Игорь Кобзев провел рабочую встречу с мэрами Братска и Черемхово12 Января 2020, 11.08
Иркутск, 12.1.20 (ИА «Телеинформ»), - Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с мэром Черемхово Вадимом Семеновым и мэром Братска Сергеем Серебренниковым.
Дмитрий Козлов – о наиболее важных событиях 2019 года в Иркутской области10 Января 2020, 17.49
-2019-
Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ подводит итоги 2019 года. В заключение своим взглядом на самые важные события минувшего года поделился научный директор иркутского Межрегионального института общественных наук, доцент ИГУ Дмитрий Козлов.
Андрей Чернышев: правительство РФ официально подтвердило сохранение северных надбавок10 Января 2020, 12.39
Москва, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутату Государственной Думы от Приангарья Андрею Чернышеву удалось обратить внимание правительства страны на все еще актуальные акты Советского Союза, устанавливающие районные коэффициенты и процентные надбавки для жителей районов Крайнего Севера.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Наркосбытчицу-рецидивистку задержали в Ангарске13 Января 2020, 17.47
Ангарск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске по подозрению в распространении наркотиков синтетического происхождения задержана 39-летняя горожанка, ранее неоднократно попадавшая в поле зрения полиции за совершение аналогичных преступлений.
В Братске пенсионерка попала под автобус13 Января 2020, 16.21
Братск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске утром 11 января 64-летняя горожанка попала под колеса маршрутного автобуса. Женщину госпитализировали с травмой ноги.
«Вор в законе» из колонии в Иркутске несколько лет руководил преступными бандами по всей России13 Января 2020, 15.50
2020-01-13-08-25-08
Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ, начавшей действовать весной 2019 года, – о занятии высшего положения в преступной иерархии. В преступном деянии подозревают 49-летнего уроженца Татарстана, осужденного в 2009 году на 20 лет лишения свободы за убийства.
За разбой на железнодорожной станции иркутянин получил три года «строгача»13 Января 2020, 11.41
Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ленинский районный суд Иркутска приговорил к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима неоднократно судимого горожанина за разбой на железнодорожной станции «Мельниково».
МЧС: в Приангарье за выходные случилось почти 30 пожаров13 Января 2020, 09.58
Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за 11-12 января зарегистрировали 29 пожаров. Возгорания происходили в жилом секторе, а также на социально значимых объектах и в кафе. Двух человек спасли на пожарах в жилье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Спасатели продолжают работу в деревне Олха, где из-за угрозы подтопления введен режим чрезвычайной ситуации12 Января 2020, 15.00
Шелеховский район, 12.1.20 (ИА «Телеинформ»), - На территории Олхинского муниципального образования Шелеховского района продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный 10 января в связи с промерзанием русла водоотводного канала ручья Винокурный.
Трое детей и двое взрослых чудом спаслись из горящего дома в ангарском садоводстве12 Января 2020, 14.33
2020-01-12-06-59-34
Ангарск, 12.1.20 (ИА «Телеинформ»), - 11 января в ангарском СНТ «Железнодорожник» загорелся брусовой дачный дом с пристроенным к нему гаражом. Сообщение о пожаре поступило в 05:44, на место выехали 3 спецавтомобиля и 16 человек личного состава МЧС России.
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