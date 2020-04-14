|Погода
|15.04.2020
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В Иркутске 15 апреля днём +13,+15°
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Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 апреля ожидается переменная облачность, ночью слабые осадки в виде дождя и мокрого снега, днём без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0,-2°, днём +13,+15°.
По Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами ночью в южных и верхнеленских районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер восточной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 14м/с. Температура ночью +2,-3°, местами -5,-10°, днём +13,+18°, при облачной погоде +3,+8°.
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