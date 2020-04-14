В Иркутске 15 апреля днём +13,+15°

Швеция, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Большинство наземных казино и букмекерских контор были вынуждены временно прекратить свою работу из-за быстрого распространения коронавируса. Несмотря на это, любители азарта всё ещё могут сделать ставку или испробовать свою удачу в игровых автоматах воспользовавшись онлайн-платформами. Отмена спортивных соревнований отрицательно повлияла на доходность операторов, поэтому они расширили линии ставок другими мероприятиями. Особой популярностью пользуется киберспорт, можно сделать ставку и на продолжительность карантина. Букмекер онлайн стал единственной возможностью геймеров оставаться в форме и быть в курсе последних спортивных событий.