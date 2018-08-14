В Иркутске 15 августа небольшой дождь, до +21°

Иркутская область, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 августа ночью будет облачно, дождь, гроза, днём переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, температура ночью +13,+15°, днём +19,+21°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 15 августа – переменная облачность, ночью по области и местами в Казачинско-Ленском, Усть-Кутском, Киренском, Катангском, северо-восточных районах, днём в западных, северо-западных, Усть-Кутском, Катангском районах и местами по остальной территории небольшие, умеренные дожди.

В течение суток в отдельных районах сильные, очень сильные дожди, ливни, грозы, днём град. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы ночью 13-18 м/с, днём 15-20 м/с, температура ночью +12,+17°, при прояснении +3,+8°, днём +18,+23°, при облачной погоде +10,+15°, в северо-восточных, Киренском районах +26,+31°.