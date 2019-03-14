В Иркутске 15 марта временами снег

Иркутск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 марта ожидается переменная облачность, временами небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -1,-3°, днем +5,+7°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 15 марта – переменная облачность, местами небольшой и умеренный мокрый снег и снег, ветер западный, северо-западный с переходом днем в западных районах на юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью 0,-5°, при прояснении -10,-15°, днем +4,+9°, при облачной погоде 0,-5°, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при малооблачной погоде до +12°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: