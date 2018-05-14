В Иркутске 15 мая днём до +16°, возможен дождь

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 мая ожидается переменная облачность, ночью умеренный, днём небольшой дождь, ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +4,+6°, днём +14,+16°. По Иркутской области, по данным УГМС, 15 мая ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью с мокрым снегом, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья в течение суток местами сильные осадки. Утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный, в северных и днем в западных районах юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +2,+7°, при прояснении -3,-8°, днём +13,+18°, при облачной погоде +5,+10°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: