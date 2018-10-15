В Иркутске 15 октября солнечно

Иркутская область, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 октября ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом вечером на северо-западный 5-10 м/с. Температура +13,+15°. По Иркутской области, по данным УГМС, 15 октября ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром при прояснении туман. Ветер юго-восточных, юго-западный, с переходом на западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, температура +12,+17°, при облачной погоде +3,+8°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: