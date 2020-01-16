|Погода
|14.01.2020
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В Иркутске 15 января сохранится ясная погода
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Иркутская область, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -19,-21°, днем -10,-12°.
По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 15 января – переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер южной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, температура ночью -18,-23°, при прояснении -28,-33°, днем -10,-15°, в пониженных формах рельефа -20,-25°, местами в западных районах, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья ночью -11,-16°, днем до -4°.
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