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16.04.2020

В Иркутске 16 апреля без осадков, днем до +17°

Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью 0,-2°, днем +15,+17°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 16 апреля – переменная облачность, преимущественно без осадков, днем местами в западных и северных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер восточный, юго-восточный, днем в западных районах северо-западный 2-7 м/с, днем местами в западных районах порывы до 14 м/с, температура ночью +3,-2°, в верхнеленских районах и местами по области -4,-9°, днем +13,+18°, при облачной погоде +3,+8°.

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В Иркутске 16 апреля без осадков, днем до +17°16 Апреля 2020, 07.00
2020-04-15-16-22-10
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью 0,-2°, днем +15,+17°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Ветераны попросили Владимира Путина перенести парад Победы с 9 мая на более поздний срок16 Апреля 2020, 07.30
Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Ветераны Великой Отечественной войны попросили президента РФ Владимира Путина перенести парад Победы с 9 мая на более поздний срок.
Особенности развития киберспорта15 Апреля 2020, 10.32
2020-04-15-10-48-32
Интернет, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Киберспорт стремительно набирает популярность по всему миру. В России он уже несколько лет носит официальный статус спортивного мероприятия. Сейчас индустрия развивается и добавляются новые киберспортивные дисциплины. Всем известные Warcraft, Counter-Strike, League of Legends и Dota 2 находятся под пристальным вниманием поклонников. Для них создаются специальные гайды по героям, где они могут узнать всю необходимую информацию, например: https://gameon.pro/dota-2/gajd-po-geroju-bloodseeker-dota-2/. Многие предпочитают просто наблюдать за ходом игры и даже стараются предугадать результат, делая денежные ставки на фаворитов.
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Приангарье снижается15 Апреля 2020, 16.54
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за неделю с 6 по 12 апреля снизилась интенсивностиь эпидемического процесса гриппа и ОРВИ. Заболеваемость среди жителей региона находится ниже эпидемического порога на 58%.
Волонтерский центр «Единой России» принимает заявки на доставку продуктов и лекарств пенсионерам в городах Приангарья15 Апреля 2020, 16.41
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Волонтерский центр «Единой России» в Иркутске принимает заявки от людей, которые хотят обеспечить продуктами и лекарствами своих пожилых родителей, которые живут в других населенных пунктах Иркутской области.
Благотворительный фонд имени Юрия Тена передал иркутским врачам средства индивидуальной защиты15 Апреля 2020, 15.56
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный фонд имени Юрия Тена подарил иркутским медицинским учреждениям средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19. В комплекты входят одноразовые защитные комбинезоны и респираторы, действие которых, в отличие от медицинских масок, длится всю 12-часовую смену.
Прокурор Иркутской области потребовал от депутатов Заксобрания соблюдать меры предосторожности во время сессии15 Апреля 2020, 14.21
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Прокурор Иркутской области Александр Воронин потребовал от депутатов Заксобрания соблюдать меры предосторожности, необходимые для предотвращения распространения коронавируса, во время сессии областного парламента, проходящей 15 апреля.
Прирост по заболевшим коронавирусом в Приангарье на утро 15 апреля составил шесть человек15 Апреля 2020, 10.32
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Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на утро 15 апреля в Иркутской области отмечено 47 подтвержденных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
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Вице-спикером ЗС Приангарья стала Лариса Егорова15 Апреля 2020, 16.49
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Третьим вице-спикером Законодательного собрания Иркутской области стала Лариса Егорова.
Сергей Сокол настаивает на принятии срочных мер поддержки малого и среднего бизнеса15 Апреля 2020, 16.14
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В связи с нестабильной экономической ситуацией и с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол направил председателю межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса Дмитрию Сазонову обращение о необходимости принятия срочных мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса для рассмотрения и принятия на федеральном уровне.
Кандидатура Константина Зайцева согласована на пост председателя правительства Иркутской области15 Апреля 2020, 16.07
2020-04-15-08-18-01
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев представил на рассмотрение Законодательного собрания кандидатуру Константина Зайцева на пост председателя правительства региона.
Пятый кандидат в мэры Иркутска Сергей Похабов подал документы в конкурсную комиссию15 Апреля 2020, 15.16
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Пятый кандидат в мэры Иркутска подал документы в конкурсную комиссию. Им стал Сергей Евгеньевич Похабов, сообщает Телеинформу источник в думе города.
Госдума приняла ряд законопроектов по поддержке населения и бизнеса15 Апреля 2020, 11.55
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Государственная дума продолжает работу над законопроектами, которые направлены на противодействие эпидемии коронавируса, поддержку граждан и экономики страны. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Дмитрий Разумов подал документы в конкурсную комиссию по выборам мэра Иркутска15 Апреля 2020, 11.16
2020-04-15-03-19-31
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дмитрий Разумов подал документы в конкурсную комиссию по выборам мэра Иркутска. Заявление он подал 15 апреля. Таким образом, он стал четвертым претендентом на пост главы города.
Александр Якубовский вошел в состав межфракционной комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса15 Апреля 2020, 10.18
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На пленарном заседании Государственной думы 14 апреля принято постановление о создании межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Современный Китай: мифы и реальность
Предпринимателя из Иркутска обвиняют в мошенничестве со стройматериалами15 Апреля 2020, 17.05
2020-04-15-09-41-21
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Следователи СУ СКР по Иркутской области предъявили одному из предпринимателей обвинение в мошенничестве на полмиллиона рублей. В настоящее время аферист посажен под домашний арест.
Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что бунт в ангарской колонии срежессирован извне15 Апреля 2020, 15.41
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что бунт в ангарской ИК №15 срежессирован извне. Он рассказал об этом в интервью «Российской газете».
В Иркутске злоумышленник угнал автомобиль скорой помощи15 Апреля 2020, 15.10
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 апреля с территории одной из подстанций «Иркутской станции скорой помощи» злоумышленник похитил служебный автомобиль.
Вторая пациентка с коронавирусом умерла в Бурятии15 Апреля 2020, 13.29
Бурятия, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В инфекционной больнице Бурятии 14 апреля скончалась 86-летняя пациентка с коронавирусом. Медики боролись за ее жизнь 17 суток.
Виктор Игнатенко намерен подготовить доклад по бунту в ангарской колонии15 Апреля 2020, 13.21
2020-04-15-05-27-48
Ангарск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Уполномоченный по правам человека по Иркутской области Виктор Игнатенко намерен подготовить доклад, в котором изложит свое видение причин бунта в ангарской колонии.
Тойоту, угнанную в Москве 18 лет назад, обнаружили в Иркутске15 Апреля 2020, 12.27
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье обнаружена Тойота Ленд Крузер, похищенная в Москве 18 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Безработный братчанин стал должником, поверив мошенникам15 Апреля 2020, 10.25
Братск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске проводится проверка по обращению горожанина, который стал жертвой лжепредставителя брокерской компании.
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