В Иркутске 16 апреля без осадков, днем до +17°

Интернет, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Киберспорт стремительно набирает популярность по всему миру. В России он уже несколько лет носит официальный статус спортивного мероприятия. Сейчас индустрия развивается и добавляются новые киберспортивные дисциплины. Всем известные Warcraft, Counter-Strike, League of Legends и Dota 2 находятся под пристальным вниманием поклонников. Для них создаются специальные гайды по героям, где они могут узнать всю необходимую информацию, например: https://gameon.pro/dota-2/gajd-po-geroju-bloodseeker-dota-2/. Многие предпочитают просто наблюдать за ходом игры и даже стараются предугадать результат, делая денежные ставки на фаворитов.