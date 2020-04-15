В Иркутске 16 апреля пригреет солнце

Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью 0,-2°, днем +15,+17°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 16 апреля – переменная облачность, преимущественно без осадков, днем местами в западных и северных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер восточный, юго-восточный, днем в западных районах северо-западный 2-7 м/с, днем местами в западных районах порывы до 14 м/с, температура ночью +3,-2°, в верхнеленских районах и местами по области -4,-9°, днем +13,+18°, при облачной погоде +3,+8°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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