|Погода
|15.08.2019
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В Иркутске 16 августа без осадков, до +25°
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Иркутская область, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 августа ожидается переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, температура ночью +8,+10°, днём +23,+25°.
По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, местами небольшие, умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный, северо-восточный, при грозах северо-западный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью +7,+12°, при прояснении до +1°, днём +20,+25°, при облачной погоде +13,+18°.