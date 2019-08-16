В Иркутске 16 августа без осадков, до +25°

Москва, 13.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» в ноябре запустят всероссийский сервис по сбору данных и информированию граждан обо всех льготах для семей с детьми. Важным элементом сервиса станет контактная информация должностных лиц на местах, у которых семьи смогут узнать о льготах, установленных в каждом регионе. Об этом сообщила координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, передает пресс-служба партии.