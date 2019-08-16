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15.08.2019

В Иркутске 16 августа без осадков, до +25°

Иркутская область, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 августа ожидается переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, температура ночью +8,+10°, днём +23,+25°.

По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, местами небольшие, умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный, северо-восточный, при грозах северо-западный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью +7,+12°, при прояснении до +1°, днём +20,+25°, при облачной погоде +13,+18°.
 
Сегодня в Иркутске:
В выходные в Иркутской области будет дождливо и ветрено16 Августа 2019, 17.58
2019-08-16-10-01-31
Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 августа ожидается переменная облачность, ночью без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, днем дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +10,+12°, днем +17,+19°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Иркутянам предлагают бесплатно проверить личные тонометры17 Августа 2019, 15.47
Иркутск, 17.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках выставки «Серебряный возраст» в Иркутске пройдет акция «Будь уверен! Будь Здоров!». С 29 августа по 4 сентября в «Сибэкспоцентре» все желающие могут бесплатно проверить выходные параметры тонометров артериального давления.
Поздравление губернатора Иркутской области с Днем Воздушного флота России17 Августа 2019, 15.36
Иркутская область, 17.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Приангарья Сергей Левченко поздравил работников авиации с Днем Воздушного флота России.
Пользователи Ростелекома в Иркутской области остались без связи: поломку устраняют16 Августа 2019, 17.06
Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Авария на магистрали в Красноярском стала причиной того, что пользователи Ростелекома в Иркутской области остались без интернета и телефонной связи. Поломку уже устраняют, сообщили Телеинформу в пресс-службе провайдера.
Юные музыканты и художники из затопленных территорий Иркутской области по приглашению ВГИК посетили Москву16 Августа 2019, 15.35
Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Юные музыканты и художники из затопленных территорий Иркутской области по приглашению Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова посетили Москву.
Более 120 человек из «Молодёжки ОНФ» работают в районах ЧС в Иркутской области16 Августа 2019, 12.59
Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 120 участников сводного отряда «Молодёжки ОНФ» работают в удаленных районах Иркутской области, где введён режим ЧС в связи с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба регионального штаба организации.
Сторонники «Единой России» организовали фотовыставку бездомных животных16 Августа 2019, 12.00
Иркутск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сторонники «Единой России» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив Иркутского регионального отделения партии и волонтёрами организовали фотовыставку бездомных животных и выставку детских рисунков о них. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Показательные полеты, концерт и выставка авиатехники: ИАЗ приглашает иркутян на День открытых дверей16 Августа 2019, 11.44
2019-08-16-03-51-51
Иркутск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - День открытых дверей пройдет на Иркутском авиационном заводе 17 августа. Он приурочен к 85-летию предприятия.
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Иркутскую область посетил командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш16 Августа 2019, 16.27
2019-08-16-08-31-52
Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы взаимодействия воинских частей дальней авиации Военно-Космических Сил РФ, дислоцирующихся на территории Иркутской области, с исполнительными органами государственной власти региона и органами местного самоуправления обсудили на рабочей встрече губернатор Сергей Левченко и командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
В ирутских соцсетях – шумно: опубликована скандальная «утечка аудиозаписи» с совещания у топ-чиновницы губернаторского блока16 Августа 2019, 13.13
Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Главным событием 15 августа, взбудоражившим политизированный сегмент иркутских соцсетей, стала публикация аудиоролика, на котором женщина с голосом, похожим на голос начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич, неуважительно отзывается о людях, пострадавших во время паводков в регионе. Достоверность аудиоролика (очевидно смонтированного ради эффектных скандальных моментов речи) на настоящий момент не подтверждается – но и не отрицается.
Андрей Турчак прокомментировал ход избирательной кампании в Иркутске15 Августа 2019, 16.49
2019-08-15-09-00-18
Иркутская область, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» полагают, что партия на муниципальных выборах в думу Иркутска не только сохранит нынешние позиции, но и укрепит их. Об этом 15 августа в разговоре с журналистами заявил секретарь Генсовета политического объединения Андрей Турчак.
Безопасность на выборах 8 сентября в Иркутской области будут обеспечивать 9 728 сотрудников органов внутренних дел14 Августа 2019, 17.40
Иркутская область, 14.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко первый заместитель главы региона Владимир Дорофеев в режиме видео-конференции провел внеплановое заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка.
Мэр Братска Сергей Серебренников встретился с министром МЧС России Евгением Зиничевым14 Августа 2019, 17.34
Братск, 14.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Братска Сергей Серебренников встретился с министром МЧС России Евгением Зиничевым. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».
Сергей Сокол: отказ от тушения ряда лесных пожаров со стороны исполнительной власти Приангарья – преступная халатность14 Августа 2019, 13.39
2019-08-14-05-44-46
Иркутская область, 14.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области подготовит ряд обращений на имя губернатора Иркутской области Сергея Левченко в связи с катастрофической ситуацией с лесными пожарами в регионе, требующей радикальных мер.
В «Единой России» в ноябре запустят сервис по информированию о льготах для семей с детьми13 Августа 2019, 17.13
Москва, 13.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» в ноябре запустят всероссийский сервис по сбору данных и информированию граждан обо всех льготах для семей с детьми. Важным элементом сервиса станет контактная информация должностных лиц на местах, у которых семьи смогут узнать о льготах, установленных в каждом регионе. Об этом сообщила координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, передает пресс-служба партии.
Современный Китай: мифы и реальность
Сбежавшая из дома 15-летняя иркутянка почти неделю жила у подруги18 Августа 2019, 20.20
Иркутск, 18.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сотрудники уголовного розыска благополучно разыскали пропавшую 12 августа девятиклассницу. Все это время она находилась у своей подруги, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области 62 населенных пункта окутаны дымом от лесных пожаров18 Августа 2019, 17.24
Иркутская область, 18.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным ГУ МЧС Приангарья, в 62 населенных пунктах наблюдается значительное задымление от лесных пожаров, действующих на территории Катангского, Киренского и Мамско-Чуйского районов.
Аферист представился клиентом и обманул водителя такси в Братске18 Августа 2019, 12.29
Братск, 18.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Накануне 30-летний братчанин сообщил в дежурную часть отдела полиции №2 Межмуниципального управления МВД России "Братское", что стал жертвой телефонного мошенника.
В Нижнеудинском районе пенсионер украл телефон у покупателя в магазине одежды18 Августа 2019, 11.16
Нижнеудинский район, 18.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В кратчайшие сроки сотрудникам уголовного розыска отдела МВД России по Нижнеудинскому району установили мужчину, совершившего кражу сотового телефона.
В Иркутске пятый день ищут девочку-подростка, которая ушла из дома после ссоры с родителями17 Августа 2019, 22.16
2019-08-17-14-26-33
Иркутск, 17.08.19 (ИА «Телеинформ»), Сотрудники иркутской полиции разыскивают без вести пропавшую Анастасию Шестопал, 2004 года рождения. Девятиклассница ушла из дома на улице Байкальской 12 августа после ссоры с родителями.
Самолеты Бе-200 МЧС завершили работу в Иркутской области17 Августа 2019, 21.55
Иркутская область, 17.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Накануне в Прибайкалье завершили работу воздушные борта Бе-200 ЧС МЧС России, которые были задействованы на тушении лесных пожаров в Качугском районе.
В Шелеховском районе мотоциклист погиб при столкновении с дорожным ограждением17 Августа 2019, 16.04
Шелеховский район, 17.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельной аварии с участием мотоцикла, которая произошла 16 августа на автодороге Р-258 "Байкал" в 40 километрах от Шелехова.
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