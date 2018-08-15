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16.08.2018

В Иркутске 16 августа небольшой дождь, днём +20,+22°

Иркутская область, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 августа ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, утром туман, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +9,+11°, днём +20,+22°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 16 августа будет облачно с прояснениями, по области, в западных и южных районах местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, в северных районах в течении суток местами очень сильные дожди, днём сильные ливни, град. Утром при прояснении туман.

Ветер западный, северо-западный, в северных районах западный, юго-западный  5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, температура ночью +8,+13°, при прояснении +3,+8°, днём +18,+23°, при облачной погоде +10,+15°.

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