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16.12.2019

В Иркутске 16 декабря – без существенных осадков, днем до -14°

Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 декабря ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, западный ночью 4-9 м/с, днем 2-7 м/с, температура ночью -16,-18°, днем -12,-14°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 16 декабря – переменная облачность, местами небольшой снег, ветер западной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью -15,-20°, при прояснении -25,-30°, днем -11,-16°, при облачной погоде -21,-26°, в Катангском районе в течение суток -21,-26°, местами -31,-36°.

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В Иркутске 16 декабря – без существенных осадков, днем до -14°16 Декабря 2019, 07.00
2019-12-15-19-07-46
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 декабря ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, западный ночью 4-9 м/с, днем 2-7 м/с, температура ночью -16,-18°, днем -12,-14°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
В Иркутске состоялась церемония общественного признания «Социальная звезда»15 Декабря 2019, 11.18
Иркутск, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 13 декабря в театре юного зрителя имени Александра Вампилова в Иркутске состоялась церемония общественного признания «Социальная звезда».
Итоги конкурса антикоррупционной социальной рекламы подвели в Иркутской области14 Декабря 2019, 22.11
Иркутская область, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В этом году по инициативе управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений организован конкурс социальной рекламы на лучший видеоролик, направленный на формирование в обществе неприятия всех форм коррупции.
С начала года у жителей Иркутской области изъято более 5 тысяч единиц оружия14 Декабря 2019, 20.56
Иркутская область, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Росгвардии в рамках работы по контролю за оборотом оружия с начала года изъяли у жителей Приангарья 5316 единиц оружия и 2306 штук патронов различного калибра.
Игровые автоматы могут приносить не только пользу14 Декабря 2019, 10.31
2019-12-14-08-38-29
Интернет, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Казино считается самым распространённым и доступным развлечением. Сейчас сыграть в игровые автоматы может каждый пользователь интернета. Для этого достаточно выбрать сайт онлайн-казино с хорошей репутацией и пройти регистрацию. Однако лучше пользоваться легализированными сайтами, которые не только предоставляют максимально честные услуги, но и заботятся о безопасности своих клиентов.
Иркутян приглашают на новогоднюю ярмарку «Сделано на Байкале»14 Декабря 2019, 10.49
Иркутск, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 14 и 15 декабря в кинотеатре «Звездный» с 12:00 до 20:00 пройдет традиционная новогодняя ярмарка «Сделано на Байкале».
Лучших резчиков по дереву определят в Иркутске14 Декабря 2019, 10.41
Иркутск, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Итоги первого всероссийского конкурса резного искусства «Сказка в дереве» подведут в Иркутске 15 декабря.
Медицинский центр в Германии13 Декабря 2019, 10.10
2019-12-13-09-28-00
Германия, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Более четверти миллиона иностранных пациентов принимают немецкие клиники каждый год. Медицинский туризм в Германии хорошо развит, крупнейшие клиники страны готовы принять любого человека, даже если он является гражданином другого государства. Немецкая медицина считается одной из лучших в мире. Именно по этой причине Германия остается настолько популярным направлением для медицинского туризма.
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СМИ: Валентина Матвиенко назвала причину увольнения Сергея Левченко с поста губернатора Приангарья15 Декабря 2019, 19.46
Иркутская область, Москва, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко покинул пост, признав свою неспособность справиться с ликвидацией последствий летнего наводнения, сообщает ТАСС.
Игорь Кобзев посетил районы Приангарья, наиболее пострадавшие во время летнего наводнения14 Декабря 2019, 18.33
2019-12-14-11-02-30
Тулун, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вместе с региональными министрами 14 декабря побывал с рабочей поездкой в Тулунском и Нижнеудинском районах.
Новый состав правительства Иркутской области будет сформирован до 20 декабря14 Декабря 2019, 18.18
Иркутская область, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Смена руководителя области не означает полную смену правительства и его отставку. Об этом заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Властям Приангарья представили врио губернатора Игоря Кобзева13 Декабря 2019, 17.26
2019-12-13-09-41-10
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 декабря членам областного правительства, Законодательного собрания и других структур полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло представил врио главы региона Игоря Кобзева. Он отметил, что одновременно с назначением на должность  Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Это было закономерно: эксперты прокомментировали сенсационную отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области13 Декабря 2019, 17.17
2019-12-13-09-27-51
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область – снова в топе федеральных новостей. На этот раз вся страна обсуждает сенсационную отставку Сергея Левченко с поста губернатора Приангарья. И хотя уход (как сказано в указе президента – с формулировкой «по собственному желанию») предсказывался многими экспертами, решение президента сделать это под Новый год, за десять месяцев до губернаторских выборов, оказалась неожиданным. Каковы причины отставки Сергея Левченко, Телеинформ поинтересовался у экспертов и наблюдателей.
Врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы13 Декабря 2019, 17.07
Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин 12 декабря подписал указ о присвоении Игорю Кобзеву специального звания генерал-полковник внутренней службы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Иркутские единоросы представили проект на президентский грант13 Декабря 2019, 16.50
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На рабочей встрече 11 декабря сторонники «Единой России» обсудили проект гражданских инициатив. Встреча единоросов прошла на площадке Центра поддержки общественных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В иркутском аэропорту совершил жесткую посадку вертолет МИ-815 Декабря 2019, 20.29
Иркутск, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В аэропорту Иркутска 15 декабря у вертолета МИ-8, прибывшего регулярным рейсом из Жигаловского района, подломилась правая стойка шасси при движении по взлетно-посадочной полосе. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.
Суд арестовал участника смертельного ДТП на Култукском тракте15 Декабря 2019, 16.50
Иркутск, Шелеховский район, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска 15 декабря по ходатайству следователей ГУ МВД по Иркутской области поместил под стражу 35-летнего водителя грузовика – участника смертельной аварии на Култукском тракте, в которой погибли фельдшер и водитель скорой помощи.
Четверо братчан за один день отдали мошенникам более 130 тысяч рублей14 Декабря 2019, 19.13
Братск, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Только за один день 14 декабря в Братске зарегистрировано 4 случая мошеннических действий.
Водитель погиб при лобовом столкновении двух большегрузов в Нижнеудинском районе14 Декабря 2019, 14.10
Нижнеудинский район, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники следственно-оперативной группы полиции работают на месте автомобильной аварии с участием двух грузовиков в Нижнеудинском районе.
Три человека погибли в ДТП с участием легковой «Тойоты» и фуры под Ангарском14 Декабря 2019, 12.02
Ангарск, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 13 декабря на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Ангарском районе произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, автомобиль "Тойота Калдина" врезался в стоявший у обочины большегруз.
Вынесен приговор шайке мошенников, «наваривших» с расселяемых из зоны затопления БоГЭС свыше 20 миллионов рублей13 Декабря 2019, 17.43
Усть-Илимск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области вынесли приговор пяти участникам организованной группы, которые в 2013 году продавали по завышенной стоимости квартиры переселенцам из зоны затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС. Ущерб бюджетам Иркутской области и РФ составил более 20 млн рублей.
Иркутянин пытался подкупить дорожного инспектора в Боханском районе13 Декабря 2019, 17.26
Боханский район, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На 42-летнего иркутянина завели уголовное дело за дачу взятки инспектору ДПС. Он предложил полицейскому 12 тысяч рублей, чтобы тот не составлял на него административный протокол.
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