|Погода
|16.12.2019
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В Иркутске 16 декабря – без существенных осадков, днем до -14°
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Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 декабря ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, западный ночью 4-9 м/с, днем 2-7 м/с, температура ночью -16,-18°, днем -12,-14°.
По области, по прогнозу иркутского УГМС, 16 декабря – переменная облачность, местами небольшой снег, ветер западной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью -15,-20°, при прояснении -25,-30°, днем -11,-16°, при облачной погоде -21,-26°, в Катангском районе в течение суток -21,-26°, местами -31,-36°.
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