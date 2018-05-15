В Иркутске 16 мая без осадков, до +22°

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +3,+5°, днем +20,+22°. По области Иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью по западу и северу с мокрым снегом. Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный с переходом днем на юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью +1,+6°, при прояснении -1,-6°, днем +13,+18°, при увеличении облачности +5,+10°, в южных и верхнеленских районах при малооблачной погоде +19,+24°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: