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16.05.2018

В Иркутске 16 мая будет облачно, около +22°

Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +3,+5°, днем +20,+22°.

По области Иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью по западу и северу с мокрым снегом. Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный с переходом днем на юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью +1,+6°, при прояснении -1,-6°, днем +13,+18°, при увеличении облачности +5,+10°, в южных и верхнеленских районах при малооблачной погоде +19,+24°.

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