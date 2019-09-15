В Иркутске 16 сентября ожидается +10,+12°, возможен дождь

Иркутская область, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 сентября ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер ночью юго-восточный с переходом к утру и днем на северо-западный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью +3,+5°, днём +10,+12°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 16 сентября ожидается переменная облачность, ночью местами, днем по области небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в северных районах местами в виде мокрого снега и снега, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы 12-17 м/с. Температура ночью 0,+5°, при прояснении до -5°, днём +8,+13°, местами +2,+7°.