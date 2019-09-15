ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Погода
16.09.2019

В Иркутске 16 сентября ожидается +10,+12°, возможен дождь

Иркутская область, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 сентября ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер ночью юго-восточный с переходом к утру и днем на северо-западный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью +3,+5°, днём +10,+12°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 16 сентября ожидается переменная облачность, ночью местами, днем по области  небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в северных районах местами в виде мокрого снега и снега,  ветер северо-западный 5-10 м/с, днем  порывы 12-17 м/с. Температура ночью 0,+5°, при прояснении до -5°, днём +8,+13°, местами  +2,+7°.

Тэги:
 
Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 16 сентября ожидается +10,+12°, возможен дождь16 Сентября 2019, 07.00
2019-09-15-13-16-35
Иркутская область, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 сентября ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер ночью юго-восточный с переходом к утру и днем на северо-западный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью +3,+5°, днём +10,+12°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Резкое снижение рождаемости в Иркутской области объяснили «эхом девяностных»15 Сентября 2019, 15.29
Иркутская область, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по итогам первого полугодия 2019 года только в областном центре зафиксировано резкое снижение рождаемости – на 9,1 %. А в феврале 2019 года зафиксировано наименьшее количество новорождённых с 2006 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЗАГСа.
Почти шесть тысяч учащихся иркутских вузов и ссузов поучаствовали в параде российского студенчества15 Сентября 2019, 13.03
Иркутск, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 сентября прошёл четвёртый парад российского студенчества. В нём приняли участие почти шесть тысяч учащихся иркутских вузов, ссузов, жители города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Владимир Путин дал несколько поручений по итогам рабочей поездки в Иркутскую область15 Сентября 2019, 10.51
Иркутская область, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Иркутскую область 2 сентября 2019 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Денис Мацуев принял участие в высадке леса в Боханском районе14 Сентября 2019, 23.04
2019-09-14-15-11-23
Боханский район, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область присоединилась к Всероссийской экологической акции «Живи, лес». Впервые в рамках кампании на территории Кировского лесничества в Боханском районе состоялся экомарофон «Сохраним лес», участие в котором принял всемирно известный пианист Денис Мацуев.
В Иркутской области создана межведомственная комиссия по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией14 Сентября 2019, 22.13
Иркутская область, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В министерстве здравоохранения Иркутской области под руководством зампредседателя регионального правительства Валентины Вобликовой состоялось первое заседание межведомственной комиссии по реализации мероприятий по профилактике и противодействию распространению ВИЧ-инфекции на территории Приангарья.
В Байкальском регионе проходит всероссийская акция #экоДобро14 Сентября 2019, 20.47
Иркутская область, Бурятия, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Ассоциация зеленых вузов России приглашает студенческие клубы и экологические общественные объединения Байкальского региона принять участие во Всероссийской акции добровольчества #экоДобро.
Более 100 старшеклассников со всей Иркутской области померялись силами в пожарном многоборье14 Сентября 2019, 20.15
-100-
Иркутск, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - 14 сентября на площади у стадиона «Труд» в Иркутске состоялись детские соревнования по пожарно-спасательному кроссфиту.
Загрузка...
Дмитрий Песков: если Ирина Алашкевич выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, это будет поводом для соответствующих вопросов14 Сентября 2019, 19.48
Москва, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Кремле прокомментировали ситуацию с оскорбившей жителей Тулуна чиновницей, сообщает РИА Новости.
Экспертный клуб Иркутска: на выборах в городскую думу победили подвозы за деньги13 Сентября 2019, 18.11
2019-09-13-10-15-55
Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Выборы в думу Иркутска наверняка войдут в историю политических технологий. Кто-то называет их самыми грязными, кто-то говорит, что здравый смысл на них уж точно не победил, отдельные эксперты считают все процессы закономерными, а некоторые задают почти риторический вопрос: «А что это было?». Ответы на эти вопросы попытались найти участники Экспертного клуба, который прошел 12 сентября и был посвящен итогам выборов в городскую думу. «Телеинформ» публикует мнения экспертов.
Единороссы в Усть-Куте проинспектировали работы по благоустройству стадиона «Водник»13 Сентября 2019, 17.55
Усть-Кут, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Представители Усть-Кутского местного отделения «Единой России» совместно с главой города Александром Душиным и председателем городской думы проинспектировали ход работ по благоустройству стадиона «Водник».
Законопроект об изменении механизма избрания мэра Иркутска вынесли на сессию Заксобрания13 Сентября 2019, 17.55
2019-09-13-09-57-48
Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект, предусматривающий изменение процедуры избрания мэра Иркутска, без единой поправки вынесли на сессию Заксобрания, которую проведут 18 сентября. Документ должен пройти второе и окончательное чтение. Решение было принято 13 сентября на заседании комитета о государственном строительстве и местном самоуправлении.
Михаил Щапов предлагает признать работу Рослесхоза неудовлетворительной из-за лесных пожаров в Сибири13 Сентября 2019, 17.06
Москва, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением признать неудовлетворительной работу Рослесхоза по контролю за лесопожарной обстановкой летом 2019 года.
Сенсорные оздоровительные площадки подарили Усть-Илимску единороссы13 Сентября 2019, 16.35
Усть-Илимск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске в рамках подготовки к новому учебному году единороссы, молодогвардейцы и сторонники «Единой России» за свой счет установили восемь сенсорных оздоровительных площадок в двух школах и шести детских садах города.
Единороссы взяли на особый контроль благоустройство береговой зоны в Култуке13 Сентября 2019, 16.14
Слюдянский район, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Рейд с проверкой хода работ по благоустройству общественной территории прибрежной зоны озера Байкал в поселке Култук Слюдянского района провели партийцы во главе с исполнительным секретарем Слюдянского местного отделения партии «Единая Россия» Мариной Молчановой.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Ангарске в ночь на 15 сентября в жилом доме прогремел взрыв15 Сентября 2019, 11.10
Ангарск, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске в ночь на 15 сентября пожаре в многоквартирном жилом доме прогремел взрыв. В результате были эвакуированы пятеро человек, трое из которых – дети, сообщает пресс-служба спасателей.
Задержанный в Братске дачный вор стал фигурантом сразу 14 уголовных дел14 Сентября 2019, 21.52
Братск, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Братское» установили личность злоумышленника, совершившего серию краж в садово-огороднических кооперативах.
В Братске трое мужчин ворвались в квартиру пенсионерки и похитили телевизор14 Сентября 2019, 17.46
Братск, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Накануне в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Братское» поступило сообщение о нападении неизвестных преступников в квартире по улице Мира на пожилую женщину.
В Братске рецидивист ограбил на улице молодую женщину14 Сентября 2019, 12.37
Братск, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На днях в полицию поступило сообщение о дерзком преступлении, совершённом в отношении молодой братчанки. Профессиональные действия сотрудников уголовного розыска позволили в кратчайшие сроки задержать предполагаемого грабителя.
Водитель "Хонды" погиб в Усольском районе при лобовом столкновении с большегрузом "Рено"14 Сентября 2019, 10.47
-qq-qq
Усольский район, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В ночь на 14 сентября в Усольском районе между поселками Новомальтинск и Средний произошло ДТП, в результате которого погиб человек.
Надругавшегося над школьницей 15-летнего ангарчанина посадили под домашний арест13 Сентября 2019, 15.23
Ангарск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), – Ангарский городской суд 13 сентября избрал меру пресечения 15-летнему подростку, обвиняемому в надругательстве над 10-летней школьницей. Он помещен под домашний арест, сообщает пресс-служба суда.
В Иркутской области 2019 год побил рекорды по количеству заблудившихся в лесу людей13 Сентября 2019, 15.11
-2019-
Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В лесах Иркутской области в 2019 году потерялись больше 50 человек. Только с начала августа эта цифра превысила 30. Большую часть пропавших нашли живыми, но остаются ещё и те, кто находится в поиске. Об этом 13 сентября на пресс-конференции рассказала представитель управления уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области Елена Кузнецова.
Текущие бизнес-риски в Иркутске и России
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске