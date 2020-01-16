|Погода
|15.01.2020
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В Иркутске 16 января без осадков, до -13°
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Иркутская область, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -19,-21°, днем -11,-13°.
По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 16 января – переменная облачность, местами небольшой снег, в северных районах небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27°, в центральных, южных, верхнеленских и северо-восточных районах -19,-24°, в пониженных формах рельефа -28,-33°, днем -10,-15°, при облачной погоде -20,-25°, местами в западных районах, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья -4,-9°.
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