В Иркутске 17 апреля днем ожидается мокрый снег с дождем

Интернет, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Объявленная 11 марта пандемия коронавируса остановила почти все спортивные мероприятия в мире. С февраля спортсмены стали массово отказываться от поездок на соревнования, а с началом весны опустели европейские спортивные арены. В числе первых пострадали этапы «Формулы-Е», Кубок мира по спортивной гимнастике и соревнования по гимнастике художественной, женский мировой турнир по хоккею, чемпионат мира по настольному теннису, этапы Кубка мира по биатлону. Но лишь когда в Италии был отменен чемпионат страны по футболу, болельщики во всем мире поняли, что сезон по-настоящему сорван.