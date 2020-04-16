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16.04.2020

В Иркутске 17 апреля днем ожидается мокрый снег с дождем

Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 17 апреля ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +1,+3°, днём +9,+11°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие осадки  преимущественно в виде мокрого снега,  днем небольшой дождь, мокрый снег, в Тайшетском районе и горах Южного Прибайкалья небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный  2-7 м/с, местами порывы до 14м/с, температура ночью +4,-1°, при прояснении -6,-11°, днём +7,+12°, при облачной погоде +2,-3°.

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В Иркутске 17 апреля днем ожидается мокрый снег с дождем16 Апреля 2020, 17.59
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Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 17 апреля ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +1,+3°, днём +9,+11°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
К вечеру 16 апреля в Иркутской области подтверждено 54 случая заражения коронавирусом16 Апреля 2020, 18.34
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - К вечеру 16 апреля в Иркутской области подтверждено 54 случая заражения коронавирусом. По данным оперштаба, 48 человек госпитализировано, четыре человека выздоровело. Летальных случаев по-прежнему два.
Совет НКО и комиссия по развитию гражданского общества Общественной палаты Приангарья провели заседание онлайн16 Апреля 2020, 16.10
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Заседание Совета некоммерческих организаций совместно с комиссией по развитию гражданского общества Общественной палаты Иркутской области в связи с введенным режимом впервые состоялось онлайн. Встреча прошла в специально оборудованном зале ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке НКО Иркутской области».
Дети и подростки Приангарья теперь могут появляться на улицах только в сопровождении взрослых16 Апреля 2020, 15.56
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Внесены изменения в Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Приангарья, которые установлены указом губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Семья из Усть-Кута, подвергшаяся травле, оказалась не заражена коронавирусом16 Апреля 2020, 15.11
Усть-Кут, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Семья из Усть-Кута, подвергшаяся травле, оказалась не заражена коронавирусом. Окончательный результат анализов на новую инфекцию отрицательный. Об этом написал у себя на странице глава города Александр Душин.
В России резко выросли онлайн-продажи продуктов питания 16 Апреля 2020, 10.21
Интернет, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - За последние два месяца онлайн-торговля продуктовыми товарами выросла буквально в разы, а многие отечественные производители начали продавать продукцию потребителю напрямую, минуя прилавки магазинов.
Популярность азартных игр во время карантина стала выше: Бонусы Вулкан Бет 2020 и другие события 16 Апреля 2020, 10.11
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Интернет, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Во избежание быстрого распространения коронавируса, государства большинства стран приняло меры ограничить общение между людьми и закрыть общественные заведения. Казино также вынужденно было временно прекратить предоставление своих услуг. Многие любители азарта перешли на онлайн-платформы, которые стремительно набирают популярность. Для игры понадобится простой смартфон или компьютер. Чтобы получить бонусы Вулкан Бет нужно зарегистрироваться на официальном сайте https://p1p2.ru/bonus/vulkanbet/ и пополнить счёт любой удобной платёжной системой.
Спорт ушел в онлайн16 Апреля 2020, 10.02
Интернет, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Объявленная 11 марта пандемия коронавируса остановила почти все спортивные мероприятия в мире. С февраля спортсмены стали массово отказываться от поездок на соревнования, а с началом весны опустели европейские спортивные арены. В числе первых пострадали этапы «Формулы-Е», Кубок мира по спортивной гимнастике и соревнования по гимнастике художественной, женский мировой турнир по хоккею, чемпионат мира по настольному теннису, этапы Кубка мира по биатлону. Но лишь когда в Италии был отменен чемпионат страны по футболу, болельщики во всем мире поняли, что сезон по-настоящему сорван.
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На пост мэра города Иркутска появился седьмой кандидат16 Апреля 2020, 13.23
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра города Иркутска приняла сегодня документы у седьмого претендента. Им стал 42-летний генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности», кандидат технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии Вячеслав Григорьев.
Сергей Сокол: мнение предпринимателей Приангарья должно быть учтено в подготовке мер поддержки бизнеса16 Апреля 2020, 12.47
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Отсрочка уплаты налогов, защита доходов работников, снижение регуляторных нагрузок – эти и другие меры поддержки бизнеса в условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, обсуждались в ходе онлайн-совещания, которое на базе ситуационного центра «Единой России» с представителями предпринимательского сообщества провел председатель партии Дмитрий Медведев. Во встрече также приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр экономического развития Максим Решетников.
Шестым кандидатом в мэры Иркутска стал бухгалтер городской поликлиники № 1716 Апреля 2020, 10.39
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Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Шестым кандидатом в мэры Иркутска стал бухгалтер городской поликлиники № 17 Андрей Арженевский. Он подал документы в комиссию утром 16 апреля, сообщил Телеинформу источник в думе города.
Вице-спикером ЗС Приангарья стала Лариса Егорова15 Апреля 2020, 16.49
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Третьим вице-спикером Законодательного собрания Иркутской области стала Лариса Егорова.
Сергей Сокол настаивает на принятии срочных мер поддержки малого и среднего бизнеса15 Апреля 2020, 16.14
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В связи с нестабильной экономической ситуацией и с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол направил председателю межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса Дмитрию Сазонову обращение о необходимости принятия срочных мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса для рассмотрения и принятия на федеральном уровне.
Кандидатура Константина Зайцева согласована на пост председателя правительства Иркутской области15 Апреля 2020, 16.07
2020-04-15-08-18-01
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев представил на рассмотрение Законодательного собрания кандидатуру Константина Зайцева на пост председателя правительства региона.
Пятый кандидат в мэры Иркутска Сергей Похабов подал документы в конкурсную комиссию15 Апреля 2020, 15.16
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Пятый кандидат в мэры Иркутска подал документы в конкурсную комиссию. Им стал Сергей Евгеньевич Похабов, сообщает Телеинформу источник в думе города.
Современный Китай: мифы и реальность
В Приангарье за сутки 15 апреля ликвидировано горение сухой травы и мусора на площади 71 гектар16 Апреля 2020, 17.35
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье за сутки 15 апреля ликвидировано горение сухой травы и мусора на площади 71 гектар. Это 25 пожаров из 40 зарегистрированных на территории области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Усолье на пустыре в районе проезда Серегина обнаружено тело младенца16 Апреля 2020, 16.51
Усолье-Сибирское, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Следственный отдел по Усолью-Сибирскому СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ – убийство матерью новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Свирске водитель «Лады» сбил первоклассника16 Апреля 2020, 15.48
Свирск, 16.04.20 (ИА «Телеинфори»), – Cотрудники отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал 7-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Нижнеилимском районе мужчина вытолкнул гражданскую жену с балкона пятого этажа16 Апреля 2020, 15.43
Нижнеилимский район, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственным отделом по Нижнеилимскому району СУ СК РФ по Иркутской области предъявлено обвинение 34-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области за сутки 15 апреля потушено три лесных пожара16 Апреля 2020, 10.22
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Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 15 апреля обнаружено и потушено три лесных пожара. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Предпринимателя из Иркутска обвиняют в мошенничестве со стройматериалами15 Апреля 2020, 17.05
2020-04-15-09-41-21
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Следователи СУ СКР по Иркутской области предъявили одному из предпринимателей обвинение в мошенничестве на полмиллиона рублей. В настоящее время аферист посажен под домашний арест.
Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что бунт в ангарской колонии срежессирован извне15 Апреля 2020, 15.41
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что бунт в ангарской ИК №15 срежессирован извне. Он рассказал об этом в интервью «Российской газете».
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