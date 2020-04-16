|Погода
|16.04.2020
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В Иркутске 17 апреля днем ожидается мокрый снег с дождем
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Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 17 апреля ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +1,+3°, днём +9,+11°.
В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем небольшой дождь, мокрый снег, в Тайшетском районе и горах Южного Прибайкалья небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14м/с, температура ночью +4,-1°, при прояснении -6,-11°, днём +7,+12°, при облачной погоде +2,-3°.
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