В Иркутске 17 апреля пойдет мокрый снег

Интернет, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Распространение коронавируса стало глобальной проблемой затронувшей практически все страны. Правительства были вынуждены ввести карантин и закрыть общественные заведения. Спортивные мероприятия также временно приостановили или перенесли на неопределённый срок. В связи с этим, букмекерские конторы терпят убытки из-за уменьшения соревнований, на которые можно сделать ставки. Многие из них оказались на грани банкротства, но вскоре букмекеры нашли выход из положения. Любители азарта теперь могут спрогнозировать нестандартные события. Не имея возможности сделать ставки на теннис и другие привычные виды спорта, пользователи пробуют угадать курсы иностранной валюты или колебания стоимости гречки.