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17.04.2020

В Иркутске 17 апреля пойдет мокрый снег

Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 17 апреля ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +1,+3°, днём +9,+11°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие осадки  преимущественно в виде мокрого снега,  днем небольшой дождь, мокрый снег, в Тайшетском районе и горах Южного Прибайкалья небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный  2-7 м/с, местами порывы до 14м/с, температура ночью +4,-1°, при прояснении -6,-11°, днём +7,+12°, при облачной погоде +2,-3°.

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В Иркутске 17 апреля пойдет мокрый снег17 Апреля 2020, 07.00
-17-
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 17 апреля ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +1,+3°, днём +9,+11°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Альтернативные предложения букмекерских контор на период карантина16 Апреля 2020, 13.51
2020-04-16-16-00-16
Интернет, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Распространение коронавируса стало глобальной проблемой затронувшей практически все страны. Правительства были вынуждены ввести карантин и закрыть общественные заведения. Спортивные мероприятия также временно приостановили или перенесли на неопределённый срок. В связи с этим, букмекерские конторы терпят убытки из-за уменьшения соревнований, на которые можно сделать ставки. Многие из них оказались на грани банкротства, но вскоре букмекеры нашли выход из положения. Любители азарта теперь могут спрогнозировать нестандартные события. Не имея возможности сделать ставки на теннис и другие привычные виды спорта, пользователи пробуют угадать курсы иностранной валюты или колебания стоимости гречки.
Киберспорт: КС ГО ФАСТ предлагает новичкам щедрые бонусы и другие новости сегмента16 Апреля 2020, 13.40
2020-04-16-15-48-44
Интернет, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В эпоху развития интернета многие развлечения стали доступны онлайн. В этом есть свои плюсы и минусы. В поисках лучшего ресурса можно попасть на мошенников и потерять сбережения или же игра окажется не такой качественной как её разрекламировали. Поэтому необходимо серьёзно подходить к выбору онлайн-платформы и учитывать отзывы постоянных пользователей. CSGofast имеет лицензию Кюрасао и отличается удобным интерфейсом.
Как расширить аудиторию в Инстаграме 16 Апреля 2020, 13.30
2020-04-16-15-39-11
Интернет, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Instagram – одна из самых популярных социальных сетей, которую многие стали использовать для заработка. Известные блогеры получают прибыль с рекламы, размещенной у себя на странице, предприниматели создают аккаунты для продвижения товаров и услуг, продвижения своего бренда. Обязательное условие для достижения поставленных целей – достаточное число фолловеров. Владельцам молодых профилей сложно привлечь аудиторию, поэтому многие решают купить подписчиков в Инстаграм у специализированной компании. Это позволяет раскрутить страницу и повысить уровень доверия пользователей к ней.
К вечеру 16 апреля в Иркутской области подтверждено 54 случая заражения коронавирусом16 Апреля 2020, 18.34
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Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - К вечеру 16 апреля в Иркутской области подтверждено 54 случая заражения коронавирусом. По данным оперштаба, 48 человек госпитализировано, четыре человека выздоровело. Летальных случаев по-прежнему два.
Совет НКО и комиссия по развитию гражданского общества Общественной палаты Приангарья провели заседание онлайн16 Апреля 2020, 16.10
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Заседание Совета некоммерческих организаций совместно с комиссией по развитию гражданского общества Общественной палаты Иркутской области в связи с введенным режимом впервые состоялось онлайн. Встреча прошла в специально оборудованном зале ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке НКО Иркутской области».
Дети и подростки Приангарья теперь могут появляться на улицах только в сопровождении взрослых16 Апреля 2020, 15.56
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Внесены изменения в Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Приангарья, которые установлены указом губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Семья из Усть-Кута, подвергшаяся травле, оказалась не заражена коронавирусом16 Апреля 2020, 15.11
Усть-Кут, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Семья из Усть-Кута, подвергшаяся травле, оказалась не заражена коронавирусом. Окончательный результат анализов на новую инфекцию отрицательный. Об этом написал у себя на странице глава города Александр Душин.
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На пост мэра города Иркутска появился седьмой кандидат16 Апреля 2020, 13.23
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра города Иркутска приняла сегодня документы у седьмого претендента. Им стал 42-летний генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности», кандидат технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии Вячеслав Григорьев.
Сергей Сокол: мнение предпринимателей Приангарья должно быть учтено в подготовке мер поддержки бизнеса16 Апреля 2020, 12.47
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Отсрочка уплаты налогов, защита доходов работников, снижение регуляторных нагрузок – эти и другие меры поддержки бизнеса в условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, обсуждались в ходе онлайн-совещания, которое на базе ситуационного центра «Единой России» с представителями предпринимательского сообщества провел председатель партии Дмитрий Медведев. Во встрече также приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр экономического развития Максим Решетников.
Шестым кандидатом в мэры Иркутска стал бухгалтер городской поликлиники № 1716 Апреля 2020, 10.39
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Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Шестым кандидатом в мэры Иркутска стал бухгалтер городской поликлиники № 17 Андрей Арженевский. Он подал документы в комиссию утром 16 апреля, сообщил Телеинформу источник в думе города.
Вице-спикером ЗС Приангарья стала Лариса Егорова15 Апреля 2020, 16.49
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Третьим вице-спикером Законодательного собрания Иркутской области стала Лариса Егорова.
Сергей Сокол настаивает на принятии срочных мер поддержки малого и среднего бизнеса15 Апреля 2020, 16.14
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В связи с нестабильной экономической ситуацией и с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол направил председателю межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса Дмитрию Сазонову обращение о необходимости принятия срочных мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса для рассмотрения и принятия на федеральном уровне.
Кандидатура Константина Зайцева согласована на пост председателя правительства Иркутской области15 Апреля 2020, 16.07
2020-04-15-08-18-01
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев представил на рассмотрение Законодательного собрания кандидатуру Константина Зайцева на пост председателя правительства региона.
Пятый кандидат в мэры Иркутска Сергей Похабов подал документы в конкурсную комиссию15 Апреля 2020, 15.16
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Пятый кандидат в мэры Иркутска подал документы в конкурсную комиссию. Им стал Сергей Евгеньевич Похабов, сообщает Телеинформу источник в думе города.
Современный Китай: мифы и реальность
В Приангарье за сутки 15 апреля ликвидировано горение сухой травы и мусора на площади 71 гектар16 Апреля 2020, 17.35
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье за сутки 15 апреля ликвидировано горение сухой травы и мусора на площади 71 гектар. Это 25 пожаров из 40 зарегистрированных на территории области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Усолье на пустыре в районе проезда Серегина обнаружено тело младенца16 Апреля 2020, 16.51
Усолье-Сибирское, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Следственный отдел по Усолью-Сибирскому СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ – убийство матерью новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Свирске водитель «Лады» сбил первоклассника16 Апреля 2020, 15.48
Свирск, 16.04.20 (ИА «Телеинфори»), – Cотрудники отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал 7-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Нижнеилимском районе мужчина вытолкнул гражданскую жену с балкона пятого этажа16 Апреля 2020, 15.43
Нижнеилимский район, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственным отделом по Нижнеилимскому району СУ СК РФ по Иркутской области предъявлено обвинение 34-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области за сутки 15 апреля потушено три лесных пожара16 Апреля 2020, 10.22
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Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 15 апреля обнаружено и потушено три лесных пожара. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Предпринимателя из Иркутска обвиняют в мошенничестве со стройматериалами15 Апреля 2020, 17.05
2020-04-15-09-41-21
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Следователи СУ СКР по Иркутской области предъявили одному из предпринимателей обвинение в мошенничестве на полмиллиона рублей. В настоящее время аферист посажен под домашний арест.
Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что бунт в ангарской колонии срежессирован извне15 Апреля 2020, 15.41
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что бунт в ангарской ИК №15 срежессирован извне. Он рассказал об этом в интервью «Российской газете».
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