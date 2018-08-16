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17.08.2018

В Иркутске 17 августа будет солнечно

Иркутская область, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 августа ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с, температура ночью +9,+11°, днём +23,+25°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 17 августа – переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, в северных районах местами очень сильные дожди, днём град, в западных и южных районах местами небольшие кратковременные дожди. Утром при прояснении туман.

Ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, температура ночью +8,+13°, при прояснении +1,+6°, днём +20,+25°, при облачной погоде +12,+17°.

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