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16.12.2019

В Иркутске 17 декабря днем до -15°

Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура ночью -21, -23°, днем -13, -15°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура ночью -21,-26°, при прояснении -28,-33°, в западных районах при облачной погоде до -16°, днем -12,-17°, местами -22,-27°, в Катангском районе ночью  -35,-40°, днем -29,-34°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 17 декабря днем до -15°16 Декабря 2019, 17.53
2019-12-16-09-55-03
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура ночью -21, -23°, днем -13, -15°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
В Иркутске 225 семейных пар поздравили с золотой свадьбой16 Декабря 2019, 17.36
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), -  «Золотые пары» Иркутска поздравил мэр Дмитрий Бердников на торжественной церемонии чествования юбиляров семейной жизни, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В Иркутске 17 декабря почтят память руководителя «Театра пилигримов» Владимира Соколова16 Декабря 2019, 16.32
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 декабря проведут мероприятия, посвящённые памяти художественного руководителя и директора «Театра пилигримов» Владимира Соколова, который ушёл из жизни в 2018 году.
Лауреатами двенадцатого конкурса «Нота ДО» стали 56 юных талантов Иркутской области16 Декабря 2019, 15.31
2019-12-16-07-38-54
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественная церемония вручения музыкальных инструментов, планшетов для рисования, сертификатов на обучение, по традиции, состоялась в Иркутском музыкальном театре имени Загурского. Юных художников, музыкантов и певцов со сцены поздравили благотворители и меценаты, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда имени Юрия Тена.
Мир ноутбуков: анонсированы легкие модели, частные поломки устройств16 Декабря 2019, 08.32
2019-12-16-05-39-45
Российская Федерация, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Производители ноутбуков стараются применять к своей умной технике актуальные решения. Например, компания LG отыскала здесь свою нишу. Линейка ноутбуков LG Gram обладает невероятной легкостью. Каждая модель весит меньше полутора килограммов. В преддверии новогоднего праздника известный производитель анонсировал новые модели, приобрести их можно будет с января 2020 года. Тогда же потребители узнают и цены новинок.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников16 Декабря 2019, 13.18
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
В Иркутске определились с участником фестиваля «КиВиН-2020» в Сочи16 Декабря 2019, 13.02
2019-12-16-05-12-19
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Команда Иркутского аграрного университета «Феникс» стала победителем Байкальской лиги КВН и выступит в январе на международном фестивале «КиВиН-2020» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Новости «Казино Сочи» и «Красной Поляны», бонусы за регистрацию от официального сайта Казино Х и другие события индустрии азарта16 Декабря 2019, 08.01
Интернет, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В онлайн-казино можно играть с любой точки планеты, возможно поэтому они пользуются такой популярностью. Многие сайты, в том числе и Казино Х, предоставляют своим клиентам более выгодные предложения.
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Книгу Сергея Левченко «Государство развития» оценила Российская академия наук16 Декабря 2019, 17.14
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Российская академия наук оценила книгу Сергея Левченко «Государство развития. Модель плановой трансформации экономики страны и регионов. Методы и практики реализации в Иркутской области». Научное сообщество признало издание лауреатом. Об этом сообщил экс-глава региона на пресс-конференции 16 декабря.
Супруга экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко высказалась об его отставке16 Декабря 2019, 16.58
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Жена экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко Наталья узнала об отставке мужа из прессы. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «Фейсбук».
В Госдуме в декабре при участии депутата Андрея Чернышёва приняли ряд важных законопроектов16 Декабря 2019, 16.51
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Увеличение уровня минимального размера оплаты труда, возврат заемщику части страховой премии при досрочном погашении кредита, отмена «банковского роуминга», упрощение порядка информирования граждан о мерах социальной поддержки. При непосредственном участии депутата от Иркутской области Андрея Чернышёва в Государственной Думе в декабре приняли ряд важных законопроектов.
Сергей Левченко не исключает, что будет участвовать в губернаторских выборах 2020 года16 Декабря 2019, 16.36
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Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Левченко не исключает, что будет участвовать в губернаторских выборах 2020 года. Об этом он сообщил 16 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам его работы за четыре года.
Представитель КПРФ победил на выборах главы поселения в Черемховском районе16 Декабря 2019, 16.12
Черемховский район, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Главой Голуметского муниципального образования Черемховского района 15 декабря избрана Лариса Головкова от КПРФ. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Игорь Кобзев: новый состав правительства Иркутской области будет обнародован 23 декабря16 Декабря 2019, 15.50
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Новый состав правительства Иркутской области будет обнародован в следующий понедельник, 23 декабря, на оперативном совещании с членами правительства и силовых структур.
В Иркутской области предложили повысить для молодёжи предельный возраст для участия в региональных программах16 Декабря 2019, 15.44
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Мнение молодёжи в регионе нужно учитывать при решении важнейших для Приангарья вопросов. Об этом заявил спикер областного парламента Сергей Сокол на встрече с Молодёжным парламентом при Законодательном собрании.
Современный Китай: мифы и реальность
В Иркутске суд арестовал адвоката, подозреваемого в крупном мошенничестве16 Декабря 2019, 16.42
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска арестовал до 10 февраля 2020 года адвоката, заподозренного в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Троих жителей Тайшета отправили за решётку за кражу УАЗов и квадроциклов16 Декабря 2019, 16.21
Тайшет, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете суд приговорил троих местных жителей к заключению в колонии общего режима на срок от трёх до семи лет за кражу 12 машин – девяти УАЗов и трёх квадроциклов на 7,2 млн рублей, сообщает пресс-служба полиции.
В Нижнеудинском районе под видом строительства дороги хотели вырубить кедр16 Декабря 2019, 13.26
Нижнеудинский район, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинском районе под предлогом строительства дороги предприниматель намеревался заготавливать лес. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Ангарске двое подростков отравились ноотропами, отпущенными без рецепта16 Декабря 2019, 12.05
2019-12-16-04-22-03
Ангарск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске двое 14-летних подростков отравились препаратом «Баклосан». Лекарство было продано им в одной из местных аптек без рецепта, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В иркутском аэропорту совершил жесткую посадку вертолет МИ-815 Декабря 2019, 20.29
Иркутск, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В аэропорту Иркутска 15 декабря у вертолета МИ-8, прибывшего регулярным рейсом из Жигаловского района, подломилась правая стойка шасси при движении по взлетно-посадочной полосе. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.
Суд арестовал участника смертельного ДТП на Култукском тракте15 Декабря 2019, 16.50
Иркутск, Шелеховский район, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска 15 декабря по ходатайству следователей ГУ МВД по Иркутской области поместил под стражу 35-летнего водителя грузовика – участника смертельной аварии на Култукском тракте, в которой погибли фельдшер и водитель скорой помощи.
Четверо братчан за один день отдали мошенникам более 130 тысяч рублей14 Декабря 2019, 19.13
Братск, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Только за один день 14 декабря в Братске зарегистрировано 4 случая мошеннических действий.
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