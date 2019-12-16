|Погода
|16.12.2019
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В Иркутске 17 декабря днем до -15°
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Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура ночью -21, -23°, днем -13, -15°.
В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура ночью -21,-26°, при прояснении -28,-33°, в западных районах при облачной погоде до -16°, днем -12,-17°, местами -22,-27°, в Катангском районе ночью -35,-40°, днем -29,-34°.
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