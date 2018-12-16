В Иркутске 17 декабря небольшой снег, днем -8,-10°

Иркутская область, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер западный 5-10 м/с, температура ночью -11,-13°, днём -8,-10°. По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшой и умеренный снег. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем в северных районах порывы 12-17 м/с, метели, температура ночью -10,-15°, при прояснении -20,-25°, в северных и верхнеленских районах -20,-25°, местами -30,-35°, днём -8,-13°, местами -18,-23°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: