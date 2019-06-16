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17.06.2019

В Иркутске 17 июня без осадков, до +29°

Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом вечером на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +12,+14°, днем +27,+29°.

По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, утром и днем в западных и северо-западных районах местами сильные дожди, грозы, ветер юго-восточный 5-10 м/с, с переходом утром и днем на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +10,+15°, днем +27,+32°, при натекании облачности +17,+22°.

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В Иркутске 17 июня без осадков, до +29°17 Июня 2019, 07.04
2019-06-16-22-50-56
Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом вечером на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +12,+14°, днем +27,+29°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
События криптовалютного сегмента 16 Июня 2019, 11.09
Интернет, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Цифровая валюта Gram, представленная основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, поступит в продажу в следующем месяце 10 июля. Gram будет реализовываться через криптовалютную биржу Liquid. Известно, что полностью общедоступной валюта станет в октябре этого года, однако в Америке, Японии и Корее она продаваться не будет.
Финал городского конкурса «Почетная семья» состоялся в Иркутске16 Июня 2019, 12.52
Иркутск, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Итоги городского конкурса «Почетная семья» подвели в Иркутске. В финал вышло 12 семей.
Первые лица Приангарья поздравляют медицинских работников региона с профессиональным праздником16 Июня 2019, 10.29
Иркутская область, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, как и по всей России, в третье воскресенье июня традиционно отмечается День медицинского работника. Первые лица региона поздравляют представителей сферы здравоохранения с профессиональным праздником.
Врача из Усть-Илимска полицейские поблагодарили за помощь в розыске пропавших людей15 Июня 2019, 13.34
2019-06-14-18-02-46
Усть-Илимск, 15.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Врача из Усть-Илимска Максима Гладышева накануне его профессионального праздника поблагодарили за неоднократное участие в поиске пропавших людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
МЧС: Тёплые озёра в Иркутске не смогут получить официальный статус городского пляжа15 Июня 2019, 12.45
Иркутск, 15.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Тёплые озёра, популярные у иркутян, в ближайшие несколько лет вряд ли получат официальный статус городского пляжа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области продлили действие особого противопожарного режима14 Июня 2019, 16.57
Иркутская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В западных, центральных и южных районах Иркутской области особый противопожарный режим продлен до 1 июля 2019 года. В северных районах его действие продолжится до 15 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В Казачинско-Ленском районе из-за подъёма уровня воды в Киренге ввели режим повышенной готовности 14 Июня 2019, 16.28
2019-06-14-08-41-35
Казачинско-Ленский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Казачинско-Ленском районе 13 июня ввели режим повышенной готовности из-за подъёма уровня воды в реке Киренга.
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Региональный флешмоб #ЕдиноеПриангарье в соцсетях провела «Единая Россия» в День России16 Июня 2019, 17.58
Иркутская область, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В День России Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» в социальных сетях запустило первый патриотический флешмоб #ЕдиноеПриангарье.
ГУФСИН по Иркутской области передало партпроекту «Единой России» «Новая жизнь» два помещения в поселке Плишкино16 Июня 2019, 17.07
Иркутская область, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочее совещание представителей регионального партийного проекта «Единой России» «Новая жизнь» по вопросам социальной адаптации граждан, ранее отбывавших наказание в исправительных учреждениях, прошло на площадке областного правительства.
Устав Иркутской области приведут в соответствие с федеральными требованиями14 Июня 2019, 17.14
Иркутская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Поправки в Устав Иркутской области согласовали члены комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении под председательством Виктора Побойкина. Законопроект будет рассмотрен на сессии Законодательного собрания Иркутской области 19 июня, сообщает пресс-служба регпарламента.
Депутаты Заксобрания находятся в рабочей поездке в Черемхово14 Июня 2019, 16.42
Черемхово, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Решение социально-значимых для жителей Черемхово вопросов – цель рабочей поездки спикера Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола и депутатов областного парламента, которая проходит 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Депутатов думы Иркутска призвали к корректности14 Июня 2019, 13.32
Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска Евгений Дроков обвинил коллег в некорректности и призвал не политизировать вопросы деятельности властей. Об этом он заявил 13 июня на внеочередном заседании думы при обсуждении работы «Иркутскавтодора».
КПРФ 29 июня выдвинет кандидатов на сентябрьские выборы в Иркутской области14 Июня 2019, 12.05
-29-
Иркутская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Большинство местных отделений КПРФ завершили согласования кандидатов на должности мэров муниципальных районов и городских округов, глав муниципальных образований и кандидатов в представительные органы местного самоуправлении, которые планируется провести 8 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба обкома партии.
Мэра и думу Киренского района будут выбирать 8 сентября14 Июня 2019, 08.30
Киренский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На внеочередном заседании думы Киренского района 10 июня принято решение о назначении выборов мэра и думы района на единый день голосования 8 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба облизбиркома.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Иркутске горел ресторан «Самсон»16 Июня 2019, 14.40
Иркутск, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утром 16 июня горел ресторан «Самсон» на улице Петрова.
ЧОП, охраняющее вход в правительство Иркутской области, оштрафовали за препятствие работе прокуратуры16 Июня 2019, 13.44
Иркутск, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Частное охранное агентство, работающее на вахте при входе в правительство Иркутской области, оштрафовали за препятствие работе прокуратуры.
В Иркутской области горит 3 570 гектаров леса16 Июня 2019, 12.01
Иркутская область, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области огнем охвачено 3 570 гектаров леса.
В Иркутской области горит больше 2 тысяч га леса15 Июня 2019, 11.35
Иркутская область, 15.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным авиалесоохраны на утро 15 июня, огнём объяты более 2,1 тысяч га леса.
Волонтёр нашёл пропавшую пенсионерку в Тулунском районе живой15 Июня 2019, 09.36
Тулунский район, 15.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулунском районе волонтёры 14 июня нашли пропавшую пенсионерку. Женщина, напомним, потерялась в лесу, собирая черемшу. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В Братском районе с конца апреля ищут 62-летнего Александра Винника14 Июня 2019, 17.41
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Братский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе ищут 62-летнего Александра Винника, который пропал ещё 25 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В районе охотугодий «Иркутское море» задержали браконьера с тушей косули14 Июня 2019, 17.33
Иркутский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарском лесничестве задержали мужчину, подозреваемого в незаконной охоте. При нём обнаружили тушу косули, сообщает пресс-служба регионального Минлеса.
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