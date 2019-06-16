В Иркутске 17 июня без осадков, до +29°

Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом вечером на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +12,+14°, днем +27,+29°. По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, утром и днем в западных и северо-западных районах местами сильные дожди, грозы, ветер юго-восточный 5-10 м/с, с переходом утром и днем на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +10,+15°, днем +27,+32°, при натекании облачности +17,+22°. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: погода Тэги: