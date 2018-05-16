В Иркутске 17 мая ветрено, днём около +24°

Иркутская область, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с, днём порывы до 13 м/с, температура ночью +2,+4°, днём около +24°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 17 мая – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя, в отдельных районах грозы. Утром при прояснении туман.

Ветер ночью западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, днём юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 14-19 м/с. Температура ночью +1,+6°, при прояснении -1,-6°, днём +19,+24°, при облачной погоде +9,+14°.