ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Погода
17.05.2018

В Иркутске 17 мая ветрено, днём около +24°

Иркутская область, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с, днём порывы до 13 м/с, температура ночью +2,+4°, днём около +24°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 17 мая – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя, в отдельных районах грозы. Утром при прояснении туман.

Ветер ночью западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, днём юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 14-19 м/с. Температура ночью +1,+6°, при прояснении -1,-6°, днём +19,+24°, при облачной погоде +9,+14°.

ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

ИА Телеинформ - о новых фильмах месяца, включая трейлеры новых фильмов

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске