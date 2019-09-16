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16.09.2019

В Иркутске 17 сентября днем до +17°

Иркутская область, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер ночью переменный до 5 м/с, днём юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью 0,+2°, днём +15,+17°.

В Иркутской области, по данным УГМС, - переменная облачность, ночью местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в северных районах в виде мокрого снега и снега, днём без осадков, в северных районах местами небольшие и  умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, днём  порывы до 13 м/с, температура ночью 0,+5°, при прояснении до -5°, днём +13,+18°, при облачной погоде +4,+9°.

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В Иркутске 17 сентября днем до +17°16 Сентября 2019, 17.52
2019-09-16-09-57-07
Иркутская область, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер ночью переменный до 5 м/с, днём юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью 0,+2°, днём +15,+17°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Жителей Приангарья приглашают на учёбу в «Школу городских изменений»16 Сентября 2019, 17.37
2019-09-16-09-46-55
Иркутская область, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителей Иркутской области приглашают на учёбу в «Школу городских изменений». Её участникам помогут реализовать проекты по решению социальных проблем своих городов и посёлков.
Иркутский посёлок Добролёт занял шестое место среди поселений с весёлыми названиями16 Сентября 2019, 16.43
Иркутский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Посёлок Добролёт Иркутского района оказался на шестом месте среди российских поселений с самыми смешными названиями. Об этом сообщает сервис путешествий Туту.ру.
Фонд социального страхования в Иркутской области в 2019 году выдал почти 3500 путевок в санатории инвалидам региона16 Сентября 2019, 13.40
-2019-3500-
Иркутская область, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд социального страхования в Иркутской области на 2019 год обеспечил бесплатными путевками в санаторий 3490 человек. Воспользоваться правом на отдых могут только некоторые категории льготников – в основном, это инвалиды и дети-инвалиды, сообщила на пресс-конференции 16 сентября заместитель управляющего реготделения ФСС РФ Ирина Ковтун.
Металлочерепица и профлист – актуальные материалы строительной сферы16 Сентября 2019, 05.07
Российская Федерация, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В строительной сфере используются разные материалы. Для кровельных работ в малоэтажном строительстве активно применяется сейчас металлочерепица. Потребители выбирают этот материал за его хороший эстетичный вид, отличные эксплуатационные характеристики и демократичную цену. Металлочерепица на российском рынке широкое распространение получила к 2000 году, а вообще время ее появления в нашей стране – девяностые годы прошлого века.
Резкое снижение рождаемости в Иркутской области объяснили «эхом девяностых»15 Сентября 2019, 15.29
Иркутская область, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по итогам первого полугодия 2019 года только в областном центре зафиксировано резкое снижение рождаемости – на 9,1 %. А в феврале 2019 года зафиксировано наименьшее количество новорождённых с 2006 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЗАГСа.
Почти шесть тысяч учащихся иркутских вузов и ссузов поучаствовали в параде российского студенчества15 Сентября 2019, 13.03
Иркутск, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 сентября прошёл четвёртый парад российского студенчества. В нём приняли участие почти шесть тысяч учащихся иркутских вузов, ссузов, жители города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Владимир Путин дал несколько поручений по итогам рабочей поездки в Иркутскую область15 Сентября 2019, 10.51
Иркутская область, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Иркутскую область 2 сентября 2019 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Мэр Иркутска встретился с Генеральным консулом Японии в Хабаровске Масанори Фукусимой16 Сентября 2019, 17.05
Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников встретился с Генеральным консулом Японии в Хабаровске Масанори Фукусимой. Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики, образования, медицины, спорта, культуры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Руководитель пресс-службы губернатора Ирина Алашкевич написала заявление об увольнении16 Сентября 2019, 16.24
Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель пресс-службы губернатора Ирина Алашкевич написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила у себя на странице в «Фейсбуке».
В Госдуму РФ внесен законопроект о налоговых льготах для пострадавших от ЧС и терактов16 Сентября 2019, 13.38
Москва, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Госдуму РФ внесен законопроект о налоговых льготах для пострадавших от ЧС и терактов. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной Думы.
Сергей Сокол встретился с главами поселений Осинского района16 Сентября 2019, 12.27
Осинский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Проблемы сельских территорий обсудил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол с главами поселений Осинского района. В частности, речь шла о сбалансированности бюджетов муниципальных образований первого уровня, сообщает пресс-служба регпарламента.
Мэр Саянска Олег Боровский официально вступил в должность 14 сентября16 Сентября 2019, 10.16
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Саянск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Саянска Олег Боровский официально вступил в должность 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саянска.
Дмитрий Песков: если Ирина Алашкевич выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, это будет поводом для соответствующих вопросов14 Сентября 2019, 19.48
Москва, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Кремле прокомментировали ситуацию с оскорбившей жителей Тулуна чиновницей, сообщает РИА Новости.
Экспертный клуб Иркутска: на выборах в городскую думу победили подвозы за деньги13 Сентября 2019, 18.11
2019-09-13-10-15-55
Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Выборы в думу Иркутска наверняка войдут в историю политических технологий. Кто-то называет их самыми грязными, кто-то говорит, что здравый смысл на них уж точно не победил, отдельные эксперты считают все процессы закономерными, а некоторые задают почти риторический вопрос: «А что это было?». Ответы на эти вопросы попытались найти участники Экспертного клуба, который прошел 12 сентября и был посвящен итогам выборов в городскую думу. «Телеинформ» публикует мнения экспертов.
Современный Китай: мифы и реальность
Хозяин квартиры в Ангарске, в которой взорвался газ, скончался в больнице16 Сентября 2019, 17.04
Ангарск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Хозяин квартиры в Ангарске, в которой взорвался газ, скончался в больнице 16 сентября около полудня. В больнице остаются еще шестеро детей от двух до 16 лет. Об этом сообщает газета «Время».
Октябрьский суд Иркутска конфисковал у челночницы из Бурятии незадекларированную партию одежды16 Сентября 2019, 16.01
Иркутск, Бурятия, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска признал уроженку Бурятии виновной в административном правонарушении – она не задекларировала 50 женских платьев, 45 блузок, пять юбок и 13 сумок, привезенных из Китая, и выбрала на таможне аэропорта Иркутска «зеленый» коридор.
Девочка-подросток, перебегавшая дорогу вне «зебры», погибла под колёсами авто на Байкальском тракте16 Сентября 2019, 15.47
Иркутский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На Байкальском тракте в ночь на 15 сентября под колёсами «Тойоты Целики» погибла 16-летняя девочка. Она перебегала дорогу в неположенном для пешеходов месте, сообщает пресс-служба полиции.
СКР подключился к делу о гибели скайраннера у пика Черского в Слюдянском районе16 Сентября 2019, 15.27
Слюдянский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по гибели 58-летнего скайраннера, чьё тело нашли в районе пика Черского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Пожилая жительница Усольского района лишилась 39 тысяч рублей, пытаясь продать земельный участок16 Сентября 2019, 13.24
Усольский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Пожилая жительница Усольского района лишилась 39 тысяч рублей, пытаясь продать земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Нижнеудинском районе мотоцикл столкнулся с фурой, два человека погибли16 Сентября 2019, 12.59
Нижнеудинский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В ДТП в Нижнеудинском районе погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Тело пропавшего скайраннера в Слюдянском районе найдено недалеко от пика Черского 12 сентября16 Сентября 2019, 12.24
Слюдянский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Тело пропавшего скайраннера в Слюдянском районе найдено недалеко от пика Черского 12 сентября. Предварительно, мужчина скончался от переохлаждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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