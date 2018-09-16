В Иркутске 17 сентября тепло, до +20°

Иркутская область, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +2,+4°, днём +18,+20°. По Иркутской области, по данным УГМС, 17 сентября ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в южных районах без осадков, утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, днём в западных районах западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14м/с. Температура ночью +3,+8, при прояснении +1,-4, заморозки, днём +15,+20°, местами +8,+13°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: