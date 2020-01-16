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17.01.2020

В Иркутске 17 января днём -11,-13°, ветрено

Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -18,-20°, днём -11,-13°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами и в северных районах небольшой снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -18,-23°, при прояснении -27,-32°, в Тайшетском, Нижнеудинском, Чунском и в северных районах -9,-14°, местами -19,-24°, днём -8,-13°, в пониженных формах рельефа -18,-23°, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья, местами в западных районах -3,-8°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 17 января днём -11,-13°, ветрено17 Января 2020, 07.00
2020-01-16-10-57-36
Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -18,-20°, днём -11,-13°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Стоматологическая поликлиника: Выбираем детскую стоматологию в Иркутске16 Января 2020, 18.01
2020-01-16-10-22-27
Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - От того, насколько внимательно и ответственно подойдут родители к выбору стоматологической поликлиники в Иркутске для своего малыша, будет зависеть очень многое. Что именно? Не только состояние его зубов и прикуса, но и внешность в целом, и даже качество жизни. Открытая улыбка – одна из основных составляющих нашей привлекательности и уверенности в себе, а чтобы человек не стеснялся улыбаться, зубы должны быть здоровыми и ровными.
Иркутяне массово сдают в зоосад подаренных на Новый год крыс16 Января 2020, 17.52
Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Жители областного центра передают в Иркутский зоосад крыс, подаренных на Новый год.
Новости металлургии16 Января 2020, 10.58
Российская Федерация, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Карагандинской области подведены итоги социально-экономического развития в 2019 году. Было отмечено, что локомотивами роста территории стали строительство и цветная металлургия.
Новости гемблинга: Реестр самоисключения Латвии пользуется большим спросом, игровые автоматы от Azino как альтернатива классическим казино16 Января 2020, 10.31
Интернет, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В прошлом году при помощи реестра самоисключения в Латвии 500 человек ограничили для себя доступ к азартным играм. В начале 2020 года эта цифра возросла ещё более чем на 1000 человек. По мнению игорного регулятора страны, для Латвии это довольно-таки большое количество людей. Недавно начало действовать и новое правило для операторов. Теперь они должны будут проверять всех, кто пытается авторизоваться в системе на наличие в реестре самоисключения, который доступен для всех видов гемблинга Латвии. Эксперты считают, что это в значительной степени снизит уровень игорной зависимости в стране и граждане станут более ответственно относиться к этой проблеме.
Ставки онлайн: БК «Олимп» открыла официальное зеркало, а способы идентификации стали проще16 Января 2020, 07.16
2020-01-16-05-31-40
Интернет, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Одним из главных позитивных явлений на российском букмекерском рынке в прошедшем 2019 году стал закон, упростивший идентификацию новых клиентов. Как отмечают представители крупных операторов рынка, развитию беттинга в России также содействуют такие факторы как более четкое регулирование правил выплат целевых отчислений и выход новых игроков на рынок.
Валютное регулирование и валютный контроль в РФ: классификация, принципы и этапы проведения 16 Января 2020, 10.07
Российская Федерация, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Человек, решивший начать торговлю на рынке Forex, должен обязательно ознакомиться с особенностями валютного контроля в наиболее развитых в финансовом плане странах мира. Валютное регулирование – это комплекс специальных мер, нацеленных на контролирование процессов, осуществляемых с целью оказания влияния на рынок при помощи нацвалюты. В сегодняшней статье мы поговорим о том, что такое валютное регулирование и валютный контроль в РФ.
Преимущества игры в онлайн-казино и риски наземных азартных заведений15 Января 2020, 10.03
2020-01-15-11-15-02
Интернет, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Существует множество онлайн-казино, позволяющих с интересом провести время за игровыми автоматами прямо со своего мобильного устройства или компьютера. Они предлагают пройти быструю регистрацию, после которой пользователи смогут принимать участие в акционных программах и турнирах. Посетив казино Вавада официальный сайт можно выбрать наиболее предпочтительный игровой автомат и проверить его уровень отдачи на демо-версии. Сервис ведёт свою деятельность для нескольких десятков стран, стараясь максимально заинтересовать своих пользователей.
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Михаил Мишустин рассказал об изменениях в новом правительстве17 Января 2020, 08.00
Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, кандидатура которого рассматривается в Госдуме на пост премьер-министра страны, в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» заявил, что в новом правительстве планируются кардинальные изменения.
Николай Труфанов о послании президента: острые проблемы, с которыми сталкивается отдельный человек, требуют системных решений16 Января 2020, 17.29
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Озвученное 15 января послание президента России Федеральному Собранию Российской Федерации, безусловно, можно назвать импульсом к выходу нашей страны на качественно новый уровень развития, считает депутат Законодательного собрания Иркутской области, руководитель Иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Николай Труфанов.
Андрей Турчак: «Единая Россия» поддерживает предложение президента назначить Михаила Мишустина премьер-министром16 Января 2020, 15.52
Москва, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» поддерживает предложение президента России Владимира Путина о назначении Михаила Мишустина на должность председателя правительства России.
Андрей Чернышев: одна из ключевых тем послания президента для Приангарья – предложения по привлечению медработников16 Января 2020, 15.40
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Одной из ключевых тем послания  президента депутат Государственной Думы РФ, член фракции партии «Единая Россия» Андрей Чернышев считает предложения по привлечению медицинских кадров. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Александр Душин: реализовать поручения президента нам удастся, в том числе, благодаря участию в партийных проектах16 Января 2020, 15.13
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ прокомментировал глава Усть-Кута, член регионального политсовета Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Душин.
Дмитрий Бердников: задачи, озвученные президентом страны, являются приоритетными в нашей работе16 Января 2020, 12.57
Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Комментируя послание президента РФ Владимира Путина, мэр Иркутска Дмитрий Бердников отметил, что развитие областного центра ведется в соответствии с векторами, заданными федеральным центром.
На выборах главы Хохорска Боханского района выдвинулись 10 кандидатов16 Января 2020, 11.51
Боханский район, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Всего 10 кандидатов выдвинулись на выборах главы села Хохорск Боханского района.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Жительница Слюдянки вместо магнитолы получила хозяйственное мыло16 Января 2020, 16.53
Слюдянка, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Слюдянки вместо магнитолы получила несколько кусков хозяйственного мыла.
СКР проводит доследственную проверку в связи с самоподжогом мужчины в Шелехове16 Января 2020, 11.37
Шелехов, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку в связи с самоподжогом мужчины у администрации Шелехова.
В Иркутской области за сутки на пожарах погибли семь человек – в том числе двое детей16 Января 2020, 11.21
2020-01-16-03-24-22
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 15 января и в ночь на 16 января семь человек погибли на пожарах в населенных пунктах Иркутской области.
Условный срок получил мужчина за нападение на госинспекторов «Заповедного Прибайкалья»16 Января 2020, 08.00
Ольхонский район, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ольхонский районный суд приговорил к условному сроку мужчину, который напал на государственных инспекторов «Заповедного Прибайкалья». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В Тайшете три человека отравились неизвестным газом15 Января 2020, 17.17
Тайшет, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете 14 января семь жителей улицы Ключевая обратились за медицинской помощью в связи с отравлением неизвестным веществом. В настоящее время госпитализированы трое из них, сообщили Телеинформу в пресс-службе регионального Минздрава.
В Иркутске незаконно продавали товары с символикой каннабиса15 Января 2020, 16.51
Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска оштрафовал на 40 тысяч рублей предпринимательницу, в магазине которой продавали кепку и браслет с изображением листьев конопли.
Две экс-сотрудницы одного из банков Приангарья оштрафованы за разглашение сведений о клиентах15 Января 2020, 15.30
Иркутск, Ангарск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске оштрафовали двух бывших сотрудниц одного из банков региона и их приятеля за разглашение персональных данных клиентов этого банка, сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.
Текущие бизнес-риски в Иркутске и России
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