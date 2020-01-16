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16.01.2020

В Иркутске 17 января ночью -18,-20°, днем потеплеет

Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -18,-20°, днём -11,-13°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами и в северных районах небольшой снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -18,-23°, при прояснении -27,-32°, в Тайшетском, Нижнеудинском, Чунском и в северных районах -9,-14°, местами -19,-24°, днём -8,-13°, в пониженных формах рельефа -18,-23°, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья, местами в западных районах -3,-8°.

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В Иркутске 17 января ночью -18,-20°, днем потеплеет16 Января 2020, 18.05
2020-01-16-10-07-27
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -18,-20°, днём -11,-13°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Стоматологическая поликлиника: Выбираем детскую стоматологию в Иркутске16 Января 2020, 18.01
2020-01-16-10-22-27
Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - От того, насколько внимательно и ответственно подойдут родители к выбору стоматологической поликлиники в Иркутске для своего малыша, будет зависеть очень многое. Что именно? Не только состояние его зубов и прикуса, но и внешность в целом, и даже качество жизни. Открытая улыбка – одна из основных составляющих нашей привлекательности и уверенности в себе, а чтобы человек не стеснялся улыбаться, зубы должны быть здоровыми и ровными.
Иркутяне массово сдают в зоосад подаренных на Новый год крыс16 Января 2020, 17.52
Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Жители областного центра передают в Иркутский зоосад крыс, подаренных на Новый год.
Новости металлургии16 Января 2020, 10.58
Российская Федерация, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Карагандинской области подведены итоги социально-экономического развития в 2019 году. Было отмечено, что локомотивами роста территории стали строительство и цветная металлургия.
Новости гемблинга: Реестр самоисключения Латвии пользуется большим спросом, игровые автоматы от Azino как альтернатива классическим казино16 Января 2020, 10.31
Интернет, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В прошлом году при помощи реестра самоисключения в Латвии 500 человек ограничили для себя доступ к азартным играм. В начале 2020 года эта цифра возросла ещё более чем на 1000 человек. По мнению игорного регулятора страны, для Латвии это довольно-таки большое количество людей. Недавно начало действовать и новое правило для операторов. Теперь они должны будут проверять всех, кто пытается авторизоваться в системе на наличие в реестре самоисключения, который доступен для всех видов гемблинга Латвии. Эксперты считают, что это в значительной степени снизит уровень игорной зависимости в стране и граждане станут более ответственно относиться к этой проблеме.
Ставки онлайн: БК «Олимп» открыла официальное зеркало, а способы идентификации стали проще16 Января 2020, 07.16
2020-01-16-05-31-40
Интернет, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Одним из главных позитивных явлений на российском букмекерском рынке в прошедшем 2019 году стал закон, упростивший идентификацию новых клиентов. Как отмечают представители крупных операторов рынка, развитию беттинга в России также содействуют такие факторы как более четкое регулирование правил выплат целевых отчислений и выход новых игроков на рынок.
Валютное регулирование и валютный контроль в РФ: классификация, принципы и этапы проведения 16 Января 2020, 10.07
Российская Федерация, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Человек, решивший начать торговлю на рынке Forex, должен обязательно ознакомиться с особенностями валютного контроля в наиболее развитых в финансовом плане странах мира. Валютное регулирование – это комплекс специальных мер, нацеленных на контролирование процессов, осуществляемых с целью оказания влияния на рынок при помощи нацвалюты. В сегодняшней статье мы поговорим о том, что такое валютное регулирование и валютный контроль в РФ.
Преимущества игры в онлайн-казино и риски наземных азартных заведений15 Января 2020, 10.03
2020-01-15-11-15-02
Интернет, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Существует множество онлайн-казино, позволяющих с интересом провести время за игровыми автоматами прямо со своего мобильного устройства или компьютера. Они предлагают пройти быструю регистрацию, после которой пользователи смогут принимать участие в акционных программах и турнирах. Посетив казино Вавада официальный сайт можно выбрать наиболее предпочтительный игровой автомат и проверить его уровень отдачи на демо-версии. Сервис ведёт свою деятельность для нескольких десятков стран, стараясь максимально заинтересовать своих пользователей.
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Николай Труфанов о послании президента: острые проблемы, с которыми сталкивается отдельный человек, требуют системных решений16 Января 2020, 17.29
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Озвученное 15 января послание президента России Федеральному Собранию Российской Федерации, безусловно, можно назвать импульсом к выходу нашей страны на качественно новый уровень развития, считает депутат Законодательного собрания Иркутской области, руководитель Иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Николай Труфанов.
Андрей Турчак: «Единая Россия» поддерживает предложение президента назначить Михаила Мишустина премьер-министром16 Января 2020, 15.52
Москва, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» поддерживает предложение президента России Владимира Путина о назначении Михаила Мишустина на должность председателя правительства России.
Андрей Чернышев: одна из ключевых тем послания президента для Приангарья – предложения по привлечению медработников16 Января 2020, 15.40
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Одной из ключевых тем послания  президента депутат Государственной Думы РФ, член фракции партии «Единая Россия» Андрей Чернышев считает предложения по привлечению медицинских кадров. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Александр Душин: реализовать поручения президента нам удастся, в том числе, благодаря участию в партийных проектах16 Января 2020, 15.13
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ прокомментировал глава Усть-Кута, член регионального политсовета Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Душин.
Дмитрий Бердников: задачи, озвученные президентом страны, являются приоритетными в нашей работе16 Января 2020, 12.57
Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Комментируя послание президента РФ Владимира Путина, мэр Иркутска Дмитрий Бердников отметил, что развитие областного центра ведется в соответствии с векторами, заданными федеральным центром.
На выборах главы Хохорска Боханского района выдвинулись 10 кандидатов16 Января 2020, 11.51
Боханский район, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Всего 10 кандидатов выдвинулись на выборах главы села Хохорск Боханского района.
Игорь Кобзев прокомментировал послание президента16 Января 2020, 10.56
2020-01-16-03-01-34
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в оглашении послания президента РФ Федеральному собранию.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Жительница Слюдянки вместо магнитолы получила хозяйственное мыло16 Января 2020, 16.53
Слюдянка, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Слюдянки вместо магнитолы получила несколько кусков хозяйственного мыла.
СКР проводит доследственную проверку в связи с самоподжогом мужчины в Шелехове16 Января 2020, 11.37
Шелехов, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку в связи с самоподжогом мужчины у администрации Шелехова.
В Иркутской области за сутки на пожарах погибли семь человек – в том числе двое детей16 Января 2020, 11.21
2020-01-16-03-24-22
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 15 января и в ночь на 16 января семь человек погибли на пожарах в населенных пунктах Иркутской области.
Условный срок получил мужчина за нападение на госинспекторов «Заповедного Прибайкалья»16 Января 2020, 08.00
Ольхонский район, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ольхонский районный суд приговорил к условному сроку мужчину, который напал на государственных инспекторов «Заповедного Прибайкалья». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В Тайшете три человека отравились неизвестным газом15 Января 2020, 17.17
Тайшет, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете 14 января семь жителей улицы Ключевая обратились за медицинской помощью в связи с отравлением неизвестным веществом. В настоящее время госпитализированы трое из них, сообщили Телеинформу в пресс-службе регионального Минздрава.
В Иркутске незаконно продавали товары с символикой каннабиса15 Января 2020, 16.51
Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска оштрафовал на 40 тысяч рублей предпринимательницу, в магазине которой продавали кепку и браслет с изображением листьев конопли.
Две экс-сотрудницы одного из банков Приангарья оштрафованы за разглашение сведений о клиентах15 Января 2020, 15.30
Иркутск, Ангарск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске оштрафовали двух бывших сотрудниц одного из банков региона и их приятеля за разглашение персональных данных клиентов этого банка, сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.
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