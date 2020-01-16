|Погода
|16.01.2020
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В Иркутске 17 января ночью -18,-20°, днем потеплеет
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Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -18,-20°, днём -11,-13°.
По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами и в северных районах небольшой снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -18,-23°, при прояснении -27,-32°, в Тайшетском, Нижнеудинском, Чунском и в северных районах -9,-14°, местами -19,-24°, днём -8,-13°, в пониженных формах рельефа -18,-23°, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья, местами в западных районах -3,-8°.
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