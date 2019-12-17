В Иркутске 18 декабря днём -12,-14°

Интернет, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - За последние шесть месяцев курс биткоина, первой в мире криптовалюты, обвалился на 50%. Актив стоит в данный момент около 7400$. Свои прогнозы относительно дальнейшего поведения криптовалюты дают разные эксперты. Один из утешительных – от трейдера Александра Бояринцева. Знаток рынка считает, что ситуация патовой не является и цена биткоина может возрасти. Трейдер называет здесь планку до 10000$. А в следующем году прогнозирует возможность подорожания актива вдвое – до 20000$. Исходя из таких предположений, эксперт советует держателям криптовалюты биткоин не торопиться с его реализацией. Приумножить капитал поможет в данном случае терпение.