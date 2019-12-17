|Погода
|17.12.2019
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В Иркутске 18 декабря ожидается небольшой снег, -12,-14°
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Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днём 5-10 м/с. Температура ночью -18,-20°, днём -12,-14°.
По Иркутской области, по данным УГМС, 18 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер западной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -15,-20°, при прояснении -25,-30°, днем -10,-15°, при облачной погоде -20,-25°, в Катангском районе ночью -29,-34°, в пониженных формах рельефа -37,-42°, днем -24,-29°, местами до -34°.
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