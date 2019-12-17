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17.12.2019

В Иркутске 18 декабря ожидается небольшой снег, -12,-14°

Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный  ночью 2-7 м/с, днём 5-10 м/с. Температура ночью -18,-20°, днём -12,-14°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 18 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер западной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.  Температура ночью -15,-20°, при прояснении -25,-30°, днем -10,-15°, при облачной погоде -20,-25°, в Катангском районе ночью -29,-34°, в пониженных формах рельефа -37,-42°,  днем -24,-29°, местами до -34°.

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В Иркутске 18 декабря ожидается небольшой снег, -12,-14°17 Декабря 2019, 18.04
2019-12-17-10-05-40
Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный  ночью 2-7 м/с, днём 5-10 м/с. Температура ночью -18,-20°, днём -12,-14°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Криптовалютный мир: события и любопытные факты, связанные с биткоином17 Декабря 2019, 10.27
Интернет, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - За последние шесть месяцев курс биткоина, первой в мире криптовалюты, обвалился на 50%. Актив стоит в данный момент около 7400$. Свои прогнозы относительно дальнейшего поведения криптовалюты дают разные эксперты. Один из утешительных – от трейдера Александра Бояринцева. Знаток рынка считает, что ситуация патовой не является и цена биткоина может возрасти. Трейдер называет здесь планку до 10000$. А в следующем году прогнозирует возможность подорожания актива вдвое – до 20000$. Исходя из таких предположений, эксперт советует держателям криптовалюты биткоин не торопиться с его реализацией. Приумножить капитал поможет в данном случае терпение.
Лазерная обработка металла – актуальное и востребованное технологическое решение17 Декабря 2019, 10.22
Российская Федерация, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Современные технологические решения в части металлообработки активно применяются в строительстве и производственной сфере. Одно из них – нарезка деталей при помощи лазерной установки. Такой комплекс, к примеру, могли увидеть посетители предприятия Ростсельмаш в рамках проекта «Один день на РСМ» или побывавшие на заводе компании CNH Industrial в Набережных Челнах в День открытых дверей.
В Гранаде открыли первое казино за последние 100 лет17 Декабря 2019, 10.14
Гранада, Интернет, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Отношение к азартным играм у всех разное. Кто-то стремится разбогатеть, сорвав главный джек-пот, а кто-то хочет просто отвлечься от трудовых будней. Несмотря на большой выбор онлайн-казино, опытные геймеры предпочитают пользоваться услугами проверенных сайтов, к таковым относится и https://admirallkasino.co/. Используя карманные казино, можно не зависеть от обстоятельств и играть в удобное для себя время, дома или по дороге на работу. Казино Адмирал учитывает потребности клиентов и старается создать максимально комфортные условия для игры.
В Иркутске определили лучших резчиков по дереву17 Декабря 2019, 15.52
2019-12-17-07-57-28
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской Усадьбе Сукачева подвели итоги первого всероссийского конкурса резного искусства «Сказка в дереве». В нем приняли участие 20 профессиональных и самодеятельных художников-резчиков, пятеро из которых младше 14 лет, всего было представлено более 110 работ.
Россиянам рассказали об истории и традициях празднования Нового года17 Декабря 2019, 07.30
Интернет, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Почему на Новый год россияне едят «Оливье» и мандарины и наряжают ёлку? А когда праздник стал общенациональным и как трансформировался со времен Древней Руси? Об этом рассказали «Аргументы недели».
В Иркутске 225 семейных пар поздравили с золотой свадьбой16 Декабря 2019, 17.36
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), -  «Золотые пары» Иркутска поздравил мэр Дмитрий Бердников на торжественной церемонии чествования юбиляров семейной жизни, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В Иркутске 17 декабря почтят память руководителя «Театра пилигримов» Владимира Соколова16 Декабря 2019, 16.32
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 декабря проведут мероприятия, посвящённые памяти художественного руководителя и директора «Театра пилигримов» Владимира Соколова, который ушёл из жизни в 2018 году.
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Оборудование будет приобретено для Центра хирургии новорожденных Ивано-Матренинской больницы Иркутска17 Декабря 2019, 18.00
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутатами Законодательного собрания Иркутской области решен важнейший вопрос о внесении в областной бюджет 71 млн рублей, которые планируется направить на приобретение комплекса оборудования послеоперационного выхаживания новорожденных и младенцев для отделения хирургии для Центра хирургии новорожденных Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска (ИМДКБ).
На заседании межведомственной комиссии в Приангарье обсудили партийный проект «Народные инициативы»17 Декабря 2019, 17.52
Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 декабря состоялось заседание межведомственной комиссии с участием председателя комитета по бюджету областного парламента, заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Натальи Дикусаровой, представителей Контрольно-счетной палаты, профильных министерств и ведомств, депутатов на площадке Законодательного Собрания Иркутской области.
Положение о выборах мэра Иркутска и формировании конкурсной комиссии разработает рабочая группа17 Декабря 2019, 17.09
2019-12-17-09-11-57
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском филиале Всероссийского государственного университета юстиции 17 декабря состоялся круглый стол, посвященный обсуждению Положения о выборах мэра Иркутска и формировании конкурсной комиссии.
В Иркутск прибыл заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии Николай Марков17 Декабря 2019, 16.51
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутск с рабочим визитом прибыл начальник штаба – первый заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии генерал-лейтенант Николай Марков.
В «Единой России» выступили за отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку17 Декабря 2019, 15.18
Москва, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» предлагают министерству просвещения отменить введение обязательного государственного экзамена по иностранному языку во всех школах страны.
Дмитрий Чернышов подал заявление об отставке17 Декабря 2019, 10.14
2019-12-17-02-17-37
Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель губернатора, руководитель аппарата правительства и губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал заявление об отставке по собственному желанию.
Книгу Сергея Левченко «Государство развития» оценила Российская академия наук16 Декабря 2019, 17.14
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Российская академия наук оценила книгу Сергея Левченко «Государство развития. Модель плановой трансформации экономики страны и регионов. Методы и практики реализации в Иркутской области». Научное сообщество признало издание лауреатом. Об этом сообщил экс-глава региона на пресс-конференции 16 декабря.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Прибайкалье в ДТП, связанных с наездами на скот, погибли два человека, почти 30 получили травмы17 Декабря 2019, 16.00
-30-
Иркутская область, Бурятия 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области и Бурятии в 2019 году два человека погибли и почти 30 получили ранения различной степени тяжести в ДТП, связанных с наездом на домашний скот. Об этом Телеинформу сообщили в региональных УГИБДД.
Игорь Кобзев поручил усилить обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях региона17 Декабря 2019, 12.34
Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в совещании по вопросам обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций, которое провел с главами регионов СФО полномочный представитель президента РФ в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло.
В Иркутске в дорожном конфликте между водителями дело дошло до оружия17 Декабря 2019, 12.21
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в результате дорожного конфликта один из водителей начал стрельбу.
В Иркутской области за сутки произошло 15 пожаров17 Декабря 2019, 11.59
Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за прошедшие сутки зарегистрировано 15 пожаров. В восьми случаях причиной стало короткое замыкание электропроводки.
В Иркутске суд арестовал адвоката, подозреваемого в крупном мошенничестве16 Декабря 2019, 16.42
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска арестовал до 10 февраля 2020 года адвоката, заподозренного в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Троих жителей Тайшета отправили за решётку за кражу УАЗов и квадроциклов16 Декабря 2019, 16.21
Тайшет, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете суд приговорил троих местных жителей к заключению в колонии общего режима на срок от трёх до семи лет за кражу 12 машин – девяти УАЗов и трёх квадроциклов на 7,2 млн рублей, сообщает пресс-служба полиции.
В Нижнеудинском районе под видом строительства дороги хотели вырубить кедр16 Декабря 2019, 13.26
Нижнеудинский район, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинском районе под предлогом строительства дороги предприниматель намеревался заготавливать лес. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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