В Иркутске 18 декабря снег, днём -6,-8°

Иркутская область, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 декабря ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, ветер западный 4-9 м/с, температура ночью -13,-15°, днем -6,-8°. По области, по сообщению иркутского УГМС, 18 декабря – переменная облачность, небольшой и умеренный снег, ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в северных районах порывы 12-17 м/с, поземки, метели, температура ночью -11,-16°, при прояснении -21,-26°, в крайних северных, северо-восточных районах -20,-25°, местами -30,-35°, днем -6,-11°, при облачной погоде -16,-21°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: