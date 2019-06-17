В Иркутске 18 июня дождь, днем +20,+22°

Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 18 июня ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, ночью и утром порывы до 15 м/с, температура ночью +11,+13°, днем +20,+22°. Переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, град, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный, с переходом днем в западных и центральных районах на юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы 14-19 м/с, температура ночью +11,+16°, при прояснении +5,+10°, днем +20,+25°, при облачной погоде +10,+15°, в Катангском и северо-восточных районах +25,+30°, при натекании облачности +18,+23°. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: погода Тэги: