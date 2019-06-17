ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Погода
17.06.2019

В Иркутске 18 июня обещают небольшой дождь

Иркутск, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 18 июня ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, ночью и утром порывы до 15 м/с, температура ночью +11,+13°, днем +20,+22°.

Переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, град, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный, с переходом днем в западных и центральных районах на юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы 14-19 м/с, температура ночью +11,+16°, при прояснении +5,+10°, днем +20,+25°, при облачной погоде +10,+15°, в Катангском и северо-восточных районах +25,+30°, при натекании облачности +18,+23°.

Тэги:
 
Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 18 июня обещают небольшой дождь17 Июня 2019, 17.54
-18-
Иркутск, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 18 июня ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, ночью и утром порывы до 15 м/с, температура ночью +11,+13°, днем +20,+22°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников17 Июня 2019, 16.34
Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
В Шелеховском реабилитационном центре осенью откроют стационар для пожилых17 Июня 2019, 16.13
Шелехов, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Отделение стационарного обслуживания пожилых людей откроют в реабилитационном центре «Шелеховский» в октябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.
В Ангарске пройдет акция «Свеча памяти»17 Июня 2019, 08.04
2019-06-16-22-59-28
Ангарск, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Накануне Дня памяти и скорби, 21 июня, в Ангарске пройдет акция «Свеча памяти».
События криптовалютного сегмента 16 Июня 2019, 11.09
Интернет, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Цифровая валюта Gram, представленная основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, поступит в продажу в следующем месяце 10 июля. Gram будет реализовываться через криптовалютную биржу Liquid. Известно, что полностью общедоступной валюта станет в октябре этого года, однако в Америке, Японии и Корее она продаваться не будет.
Финал городского конкурса «Почетная семья» состоялся в Иркутске16 Июня 2019, 12.52
Иркутск, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Итоги городского конкурса «Почетная семья» подвели в Иркутске. В финал вышло 12 семей.
Первые лица Приангарья поздравляют медицинских работников региона с профессиональным праздником16 Июня 2019, 10.29
Иркутская область, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, как и по всей России, в третье воскресенье июня традиционно отмечается День медицинского работника. Первые лица региона поздравляют представителей сферы здравоохранения с профессиональным праздником.
Врача из Усть-Илимска полицейские поблагодарили за помощь в розыске пропавших людей15 Июня 2019, 13.34
2019-06-14-18-02-46
Усть-Илимск, 15.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Врача из Усть-Илимска Максима Гладышева накануне его профессионального праздника поблагодарили за неоднократное участие в поиске пропавших людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Загрузка...
На 16-й сессии ЗС Иркутской области рассмотрят около 50 вопросов17 Июня 2019, 17.21
Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Коллегия Законодательного собрания Иркутской области 17 июня утвердила проект повестки 16-й сессии, запланированной на 19 июня. Всего на сессии будет рассмотрено около 50 вопросов.
Суд отклонил апелляцию на арест министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды17 Июня 2019, 16.51
2019-06-17-08-58-33
Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Суд апелляционной инстанции 17 июля отклонил апелляционную жалобу и оставил прежней меру пресечения арестованному министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Общественный совет при ЗС Приангарья одобрил присуждение почетного знака «Признание» Илье Сумарокову и Юрию Козлову17 Июня 2019, 16.18
Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Общественный совет при ЗС Приангарья одобрил присуждение знака «Признание» Илье Сумарокову и Юрию Козлову. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.
Сергей Сокол рассказал молодогвардейцам о своей карьере и проблемах региона17 Июня 2019, 12.30
Иркутск, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол назвал общественно-политическую молодежную организацию «Молодая Гвардия Единой России» хорошим кадровым резервом на встрече с ее представителями.
Экс-мэр Ольхонского района Сергей Копылов намерен обжаловать приговор суда17 Июня 2019, 11.21
2019-06-17-04-03-52
Ольхонский район, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Экс-мэр Ольхонского района Сергей Копылов намерен обжаловать решение Эхирит-Булагатского районного суда, приговорившего его к трем годам колонии.
Андрей Чернышев вручил новый автомобиль управлению образования Киренского района к 90-летию муниципалитета17 Июня 2019, 10.35
Киренский район, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В субботу, 15 июня в Киренске прошли торжественные мероприятия к 90-летию района. С юбилеем жителей территории поздравил депутат Государственной Думы, основатель Благотворительного Фонда «Сибирский Характер» Андрей Чернышев. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
Александр Якубовский: фракция «Единой России» поддержит поправки в федеральный бюджет, предусматривающие выделение 36 млрд рублей на проблемы обманутых дольщиков17 Июня 2019, 10.19
Москва, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Фракция «Единой России» в Государственной Думе поддержит поправки в федеральный бюджет, которыми предусматривается выделение 36 млрд рублей на достройку жилья для обманутых дольщиков.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
ГИБДД: в Иркутске за неделю в ДТП пострадали четверо детей17 Июня 2019, 13.13
2019-06-17-05-25-17
Иркутск, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На дорогах Иркутска за неделю с 10 по 16 июня в дорожных авариях пострадали четверо детей и подростков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Спасатели вытащили из воды тонущего мальчика на реке Лена в Усть-Куте17 Июня 2019, 13.04
2019-06-17-05-10-18
Усть-Кут, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Спасатели вытащили из воды тонущего мальчика на реке Лена в Иркутской области. Инцидент произошел вечером 16 июня в Усть-Куте.
В лесах Бурятии упал самолет Ан-2 – вертолет «Ангары» Ми-8 вылетел на помощь17 Июня 2019, 12.46
Бурятия, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» с экипажем и спасательной группой «Регионального координационного центра поиска и спасения» вылетел на поиски и эвакуировал пилотов самолета Ан-2, потерпевшего аварию в Бурятии.
В Иркутской области к утру 17 июня горит больше трех тысяч гектаров леса17 Июня 2019, 11.15
Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 17 июня горит больше трех тысяч гектаров леса. По данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны на территории региона действует семь пожаров на площади 3 570 га.
С начала года в Приангарье выявлено 435 преступлений, связанных с наркотиками каннабисной группы17 Июня 2019, 09.00
Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - За пять месяцев 2019 года в Приангарье выявлено 435 преступлений, связанных с наркотиками каннабисной группы.
В Иркутске горел ресторан «Самсон»16 Июня 2019, 14.40
Иркутск, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утром 16 июня горел ресторан «Самсон» на улице Петрова.
ЧОП, охраняющее вход в правительство Иркутской области, оштрафовали за препятствие работе прокуратуры16 Июня 2019, 13.44
Иркутск, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Частное охранное агентство, работающее на вахте при входе в правительство Иркутской области, оштрафовали за препятствие работе прокуратуры.
Текущие бизнес-риски в Иркутске и России
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске