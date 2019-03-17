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18.03.2019

В Иркутске 18 марта резко похолодает до нуля градусов, днём снег

Иркутская область, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 марта ожидается облачность, осадки преимущественно в виде снега, утром и днём временами сильные осадки,  ветер  северо-западный ночью 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, днём 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель. Температура ночью  и днём около 0°.

В Иркутской области, по данным УГМС, 18 марта ожидается облачность с прояснениями, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде снега, в южных, центральных, верхнеленских районах, в горах Восточного Саяна небольшие и умеренные, местами сильные осадки преимущественно в виде снега, утром при прояснении туман, ветер  западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, в южных районах утром и днём 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с, метели. Температура ночью 0,-5°, местами -10,-15°, в крайних северных и северо-восточных районах -13,-18°, при прояснении -20,-25°,  днём -4,+1°, при облачной погоде  -8,-13°.

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