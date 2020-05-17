|Погода
|18.05.2020
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В Иркутске 18 мая потеплеет до +23°
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Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 18 мая ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем слабый дождь, ветер западной четверти ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью +4,+6°, в пригородной зоне +1,+3º, днём +21,+23°.
В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, ночью в северных районах с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +4,+9°, при прояснении 0,-5º, заморозки, днём +20,+25°, при облачной погоде +10,+15°.
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