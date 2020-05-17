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18.05.2020

В Иркутске 18 мая потеплеет до +23°

Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 18 мая ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем слабый дождь, ветер западной четверти ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью +4,+6°, в пригородной зоне +1,+3º, днём +21,+23°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, ночью в северных районах с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +4,+9°, при прояснении 0,-5º, заморозки, днём +20,+25°, при облачной погоде +10,+15°.

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В Иркутске 18 мая потеплеет до +23°18 Мая 2020, 07.00
2020-05-17-13-41-11
Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 18 мая ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем слабый дождь, ветер западной четверти ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью +4,+6°, в пригородной зоне +1,+3º, днём +21,+23°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Бум мобильных приложений среди россиян: для работы, учебы и развлечений17 Мая 2020, 10.50
Российская Федерация, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Закономерным последствием самоизоляции и перехода на удаленную работу стал заметный рост числа скачиваний мобильных приложений среди россиян. Наибольший рост произошел в трех категориях: программы для работы, для учебы и сервисы по доставке еды на дом. При этом стоит отметить, что мобильные развлечения сохранили высокий объем скачиваний, который отмечался и до ограничительных мер, а вот приложения для шопинга заметно «просели».
Новости автомобильного мира и любопытная информация17 Мая 2020, 10.43
Иркутск, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Трудиться и реализовать автозапчасти можно автосервисам. При этом необходимо соблюдать меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Владельцы этих автоструктур должны обеспечить своих специалистов защитными средствами, и при необходимости провести тесты на COVID-19. Приемка авто и передача после проведения ремонтных работ должна быть безопасной как для представителей автомастерской, так и для их клиентов. Возможен и бесконтактный способ.
Стоматология: снятие ограничений в работе, предложения по услугам, новые технологии 17 Мая 2020, 10.22
2020-05-17-16-42-09
Российская Федерация, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В российских территориях постепенно снимаются коронавирусные ограничения. К примеру, гражданам можно посещать стоматологию. Пойти решать проблемы с лечением зубов можно в Тюмени, Челябинской области, на Ставрополье. С 16 мая в обычном режиме такие структуры заработали в Ульяновской области и т.д.
Новости гемблинг-сегмента в Италии, предложения от казино RV в онлайн-режиме и другие события сферы азарта17 Мая 2020, 10.13
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Интернет, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Чтобы играть в азартные игры, не обязательно посещать известные заведения, достаточно воспользоваться онлайн-казино. Это можно сделать прямо со своего мобильного телефона или компьютера. RV казино предоставляет возможность играть не только на реальные деньги, но и бесплатно при помощи демо-версий. Благодаря этому, можно развлекаться не боясь потерять свои сбережения.
Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России18 Мая 2020, 07.30
Москва, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остановлен и стабилизирован по всей стране, сообщают argumenti.ru.
Мужчина с подтвержденным коронавирусом мог заразить жителей Саянска, ехавших с ним в одном автобусе17 Мая 2020, 21.21
2020-05-17-13-25-15
Саянск, Зима, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Выпускник военного училища Санкт-Петербурга утром 11 мая приехал в Зиму маршрутным автобусом Иркутск-Саянск. По данным Роспотребнадзора, анализ на коронавирус у молодого человека оказался положительным.
На Иркутской областной станции переливания крови нет дефицита донорской крови и ее компонентов17 Мая 2020, 15.51
Иркутск, Иркутская область, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – На Иркутской областной станции переливания крови поддерживается оптимальный запас донорской крови и ее компонентов. Об этом заявил главный врач службы крови Приангарья Максим Зарубин.
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«Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей пожертвований на помощь медикам16 Мая 2020, 15.57
Россия, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей на помощь медикам и гражданам в условиях пандемии коронавируса. Деньги поступили в виде членских взносов и благотворительных пожертвований. Об этом в соцсетях сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, пишет пресс-служба ЕР.
На комиссии по регламенту при Заксобрании Приангарья рассмотрели претендентов на почетные грамоты ЗС16 Мая 2020, 11.00
Иркутская область, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Восемь проектов постановлений о награждении почетными грамотами Законодательного собрания Иркутской области рекомендовали к принятию члены комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями.
Александра Ведерникова избрали председателем Координационного межконфессионального совета при ЗС Иркутской области15 Мая 2020, 16.44
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Глава областного парламента Александр Ведерников единогласно избран председателем Координационного межконфессионального совета при Законодательном собрании Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.
Довыборы в думу Иркутске запланировали на сентябрь15 Мая 2020, 12.31
2020-05-15-04-44-48
Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Довыборы в думу Иркутска планируется провести в сентябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба думы.
Игорь Кобзев по итогам апреля вошел в ТОП-3 медиарейтинга глав регионов Сибири15 Мая 2020, 10.22
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Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев по итогам апреля занял второе место в медиарейтинге глав регионов СФО по версии «Медиалогии».
В Приангарье предлагают принять несколько законопроектов в сфере госстроительства и местного самоуправления15 Мая 2020, 10.08
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ряд законопроектов в сфере государственного строительства и местного самоуправления рекомендовали к принятию члены профильного комитета Законодательного собрания Иркутской области на заседании 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
В Иркутской области предлагают внести изменения в закон о выборах губернатора15 Мая 2020, 09.52
2020-05-15-02-00-05
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комитета по госстроительству ЗС 14 мая рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении два законопроекта, предусматривающих внесение изменений в закон «О выборах губернатора Иркутской области».
Современный Китай: мифы и реальность
В Баяндае пенсионерка спасла ребенка, оказавшегося на улице в три часа ночи17 Мая 2020, 15.17
2020-05-17-07-21-17
Баяндаевский район, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Жительница села Баяндай будет награждена полицией и общественниками за бдительность и проявленную заботу о двухлетнем ребенке, оказавшемся ночью на улице.
Пять лесных пожаров ликвидировано в Иркутской области за минувшие сутки17 Мая 2020, 13.44
Иркутская область, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – За прошедшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано пять пожаров. Все они – вновь обнаруженные, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Дачных воров задержали полицейские в Ангарске17 Мая 2020, 11.44
Ангарск, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Двое молодых людей накануне Дня Победы обокрали дом в садоводстве, похитив бытовую технику и электроинструмент.
Ангарчанка перевела мошенникам 82 тысячи рублей, чтобы «спасти деньги от мошенников»17 Мая 2020, 10.30
Ангарск, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В общей сложности с начала года жители Ангарска отдали мошенникам почти пять миллионов рублей. Очередной случай такого обмана произошел накануне.
Прокуратура Иркутской области инициировала проверку информации о невыплате медикам положенных надбавок17 Мая 2020, 09.56
2020-05-16-17-02-43
Иркутск, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Прокуратура Иркутской области организовала проверку по публикациям в СМИ о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников.
Следователи Иркутска проверяют невыплату медикам положенных надбавок16 Мая 2020, 18.10
2020-05-16-10-13-58
Иркутск, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Следователи Иркутска заинтересовались ситуацией с невыплатой надбавок, положенных медикам региона за работу в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске под суд отправится владелец аттракционов, на которых травмировались двое детей16 Мая 2020, 14.22
2020-05-16-05-39-47
Иркутск, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственным отделом по Ленинскому району Иркутска СУ СКР по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 2 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Текущие бизнес-риски в Иркутске и России
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