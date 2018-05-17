В Иркутске 18 мая ветрено, но без осадков

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, с переходом к утру и днём на северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура ночью +6,+8°, днём +16,+18°.

По области Иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя, ночью в северных и западных районах с мокрым снегом, в отдельных районах грозы. Утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4,+9°, при прояснении -1,-6°, днём +12,+17°, при облачной погоде +3,+8°, в южных районах местами +16,+21°.