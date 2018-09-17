В Иркутске 18 сентября дождливо, до +13°

Иркутская область, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 сентября ожидается переменная облачность, ночью без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, утром небольшой дождь, днём дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, температура ночью +6,+8°, днём +11,+13°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 18 сентября – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах сильные дожди, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, в северных районах порывы до 15 м/с, ночью в верхнеленских и северо-восточных районах ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +3,+8°, при прояснении +2,-3°, днём +9,+14°, при облачной погоде +2,+7°, в северо-восточных районах +11,+16°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: