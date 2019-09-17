В Иркутске 18 сентября сохранится тепло

Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +3,+5°, днём +18,+20°. По Иркутской области, по данным УГМС, переменная облачность, ночью местами в северных районах небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами небольшие и умеренные дожди, утром в отдельных районах туман. Ветер восточной четверти, днем в западных и северных районах северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +2,+7°, при прояснении 0,-5°, днём +15,+20°, при облачной погоде +5,+10°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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