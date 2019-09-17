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17.09.2019

В Иркутске 18 сентября сохранится тепло

Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +3,+5°, днём +18,+20°.

По Иркутской области, по данным УГМС, переменная облачность, ночью местами  в северных районах небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами небольшие и умеренные дожди, утром в отдельных районах туман.  Ветер восточной четверти, днем в западных и северных районах северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +2,+7°, при прояснении 0,-5°, днём +15,+20°, при облачной погоде +5,+10°.

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В Иркутске 18 сентября сохранится тепло17 Сентября 2019, 18.00
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Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +3,+5°, днём +18,+20°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Санаторий «Электра» предлагает специальный тариф для пенсионеров17 Сентября 2019, 17.39
2019-09-17-09-48-28
Иркутский район, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Гранд Байкал» приглашает пенсионеров на комфортный отдых и прохождение оздоровительных процедур в санатории «Электра». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Иркутянин не смог добиться раздела имущества с гражданской женой даже через суд17 Сентября 2019, 16.29
Иркутск, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин даже через суд не смог добиться того, чтобы имущество, нажитое им за 20 лет вместе с гражданской супругой, было признано общей долевой собственностью. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска.
Власти Иркутской области до конца года должны сформировать нормативно-правовую базу по обращению с животными17 Сентября 2019, 16.12
2019-09-17-08-21-16
Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - До конца 2019 года в Иркутской области должна быть сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая порядок применения принятого в 2018 году федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Кроме того, к этому сроку местные власти должны определиться с местами под собачьи площадки.
День Олхи впервые прошел в Шелеховском районе17 Сентября 2019, 13.11
2019-09-17-05-21-14
Шелеховский район, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе впервые прошел экологический праздник «День Олхи». Инициатором мероприятия выступила компания РУСАЛ, а его участниками стали 160 человек – жители территории, сотрудники местных организаций, представители муниципальной власти, депутаты.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников17 Сентября 2019, 09.51
Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
«Зелёная волна» в Братске: волонтёры продолжают работу над экопроектами17 Сентября 2019, 09.21
2019-09-17-01-30-03
Братск, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Несмотря на приход осени, в Братске продолжается «Зелёная волна». В этом году победителями конкурса Центра социальных программ РУСАЛа стали шесть проектов. Работы начались летом и продолжаются до сих пор.
Жителей Приангарья приглашают на учёбу в «Школу городских изменений»16 Сентября 2019, 17.37
2019-09-16-09-46-55
Иркутская область, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителей Иркутской области приглашают на учёбу в «Школу городских изменений». Её участникам помогут реализовать проекты по решению социальных проблем своих городов и посёлков.
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Помочь людям и не «обескровить» бюджет – на комитете в ЗС обсудили налоговые льготы для пострадавших от наводнения в Приангарье17 Сентября 2019, 17.37
2019-09-17-09-48-38
Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Свою версию законов о налоговых льготах для жителей территорий, пострадавших от наводнения в Иркутской области, представило областное правительство на заседании комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Заксобрания Иркутской области. Оно состоялось 17 сентября накануне первой осенней сессии областного парламента.
В Заксобрании Иркутской области разбираются, почему закон о бесплатном питании для школьников с ОВЗ заработал не везде17 Сентября 2019, 17.19
2019-09-17-09-35-52
Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Закон о бесплатном двухразовом питании школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) должен работать в каждой территории и быть обеспечен финансированием. Об этом заявил спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол на совещании по вопросам обеспечения школьников питанием.
Балаганск планирует сменить статус с городского на сельское поселение17 Сентября 2019, 11.58
Балаганский район, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол обсудил вопросы жизнедеятельности Балаганского района с мэром района Михаилом Кибановым, председателем думы посёлка Балаганск Михаилом Хрипко и депутатом думы Алексеем Вдовиным. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.
СМИ: за видеоблогером в Бурятии пришли с топорами17 Сентября 2019, 07.30
Бурятия, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - За видеоблогером Дмитрием Баировым в Бурятии пришли с топорами. Об этом пишут argumenti.ru.
Мэр Иркутска встретился с Генеральным консулом Японии в Хабаровске Масанори Фукусимой16 Сентября 2019, 17.05
Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников встретился с Генеральным консулом Японии в Хабаровске Масанори Фукусимой. Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики, образования, медицины, спорта, культуры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Руководитель пресс-службы губернатора Ирина Алашкевич написала заявление об увольнении16 Сентября 2019, 16.24
Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель пресс-службы губернатора Ирина Алашкевич написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила у себя на странице в «Фейсбуке».
В Госдуму РФ внесен законопроект о налоговых льготах для пострадавших от ЧС и терактов16 Сентября 2019, 13.38
Москва, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Госдуму РФ внесен законопроект о налоговых льготах для пострадавших от ЧС и терактов. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной Думы.
Современный Китай: мифы и реальность
На трассе «Байкал» в ДТП с большегрузом погибли парень и девушка17 Сентября 2019, 12.40
2019-09-17-04-49-45
Бурятия, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В на трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии «Тойота Карина», следовавшая со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ, столкнулась с большегрузом. Погиб 19-летний водитель иномарки и его 20-летняя пассажирка, сообщает пресс-служба полиции.
В Иркутске пьяный лихач без водительских прав устроил погоню с экипажем ДПС17 Сентября 2019, 11.21
Иркутск, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске инспекторы ДПС в ходе погони поймали 21-летнего нетрезвого лихача. В отношении парня составили восемь административных протоколов, сообщает пресс-служба полиции.
Хозяин квартиры в Ангарске, в которой взорвался газ, скончался в больнице16 Сентября 2019, 17.04
Ангарск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Хозяин квартиры в Ангарске, в которой взорвался газ, скончался в больнице 16 сентября около полудня. В больнице остаются еще шестеро детей от двух до 16 лет. Об этом сообщает газета «Время».
Октябрьский суд Иркутска конфисковал у челночницы из Бурятии незадекларированную партию одежды16 Сентября 2019, 16.01
Иркутск, Бурятия, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска признал уроженку Бурятии виновной в административном правонарушении – она не задекларировала 50 женских платьев, 45 блузок, пять юбок и 13 сумок, привезенных из Китая, и выбрала на таможне аэропорта Иркутска «зеленый» коридор.
Девочка-подросток, перебегавшая дорогу вне «зебры», погибла под колёсами авто на Байкальском тракте16 Сентября 2019, 15.47
Иркутский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На Байкальском тракте в ночь на 15 сентября под колёсами «Тойоты Целики» погибла 16-летняя девочка. Она перебегала дорогу в неположенном для пешеходов месте, сообщает пресс-служба полиции.
СКР подключился к делу о гибели скайраннера у пика Черского в Слюдянском районе16 Сентября 2019, 15.27
Слюдянский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по гибели 58-летнего скайраннера, чьё тело нашли в районе пика Черского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Пожилая жительница Усольского района лишилась 39 тысяч рублей, пытаясь продать земельный участок16 Сентября 2019, 13.24
Усольский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Пожилая жительница Усольского района лишилась 39 тысяч рублей, пытаясь продать земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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