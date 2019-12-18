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18.12.2019

В Иркутске 19 декабря без осадков, днем -11, -13°

Иркутская область, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер переменный до 5 м/с. Температура ночью -20, -22°, днем -11, -13°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, в южных районах местами небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.  Температура ночью -20,-25°, при прояснении -30,-35°, в западных и северо-западных районах при облачной погоде -12,-17°, днем -9,-14°, при облачной погоде -19,-24°, в Катангском и северо-восточных районах -19,-24°, местами -25,-30°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 19 декабря без осадков, днем -11, -13°18 Декабря 2019, 17.49
2019-12-18-09-52-49
Иркутская область, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер переменный до 5 м/с. Температура ночью -20, -22°, днем -11, -13°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Около 100 председателей и активистов ТОС приняли участие в фестивале «Мы вместе!»18 Декабря 2019, 17.34
2019-12-18-09-37-10
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Около 100 председателей и активистов органов территориального общественного самоуправления приняли участие в фестивале «Мы вместе!». В нем также принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
Новости гемблинг-сферы: В Португалии снова зафиксировали рекордную прибыль от казино, Золотой Кубок официальный сайт привлекает своими бонусами18 Декабря 2019, 10.14
Интернет, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Благодаря онлайн-казино, азартные игры становятся всё более доступными. На сегодняшний день игровые порталы ежедневно посещают миллионы людей. Играть могут все, независимо от места проживания, пола, интересов и даже возраста. Многие предпочитают просто весело провести время, а есть и те, кто стремится обыграть казино. Всегда есть вероятность выиграть огромный джекпот, но чаще всего можно довольствоваться небольшими суммами отыгранных средств. Казино Золотой Кубок также привлекает геймеров своими бонусными программами.
En+ Group открывает в Иркутске новогоднюю мультимедийную выставку «Энергия света»18 Декабря 2019, 15.44
2019-12-18-08-02-15
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, в рамках празднования 65-летия объединенной энергосистемы Иркутской области организует в галерее Виктора Бронштейна новогоднюю мультимедийную выставку «Энергия света».
Иркутские кадеты приняли участие в Международном благотворительном кадетском балу18 Декабря 2019, 15.58
Москва, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Гостином дворе в Москве 17 декабря состоялся четвертый Международный благотворительный кадетский бал, приуроченный к отмечавшемуся 9 декабря Дню Героев Отечества и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны. Восемь воспитанников Иркутского кадетского корпуса имени Скороходова приняли участие в мероприятии при поддержке местного отделения «Единой России».
В Иркутской области с 27 декабря введут особый противопожарный режим18 Декабря 2019, 15.02
Иркутская область, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в связи с новогодними праздниками введут особый противопожарный режим.
РУСАЛ поддержит 63 социальных проекта в рамках конкурса «Помогать просто»18 Декабря 2019, 13.30
Братск, Шелехов, Тайшет, Москва, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвёл итоги грантового конкурса «Помогать просто». На реализацию 63 лучших волонтерских инициатив компания направит более 2,8 млн рублей.
En+ Group провела в Иркутске волонтёрскую акцию «Шар желаний» на острове Конный18 Декабря 2019, 13.01
2019-12-18-05-13-51
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, совместно с движением «Живи на Байкале» провела волонтёрскую акцию на острове Конный. Сотрудники энергетических предприятий En+ Group в Иркутске украсили деревья новогодними игрушками и открыли гигантскую ледяную скульптуру «Шар желаний».
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Сергей Левченко на прощальной пресс-конференции: за 20 лет я стал первым в России несогласованным губернатором18 Декабря 2019, 17.13
-20-
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Четыре с небольшим года губернаторства Сергея Левченко подошли к концу 12 декабря. В этот день глава региона написал заявление об отставке. В понедельник 16 декабря Сергей Левченко дал  прощальную пресс-конференцию, на которой рассказал о результатах своей работы и ответил на вопросы журналистов.
Игорь Кобзев на встрече с мэром Братска заметил, что к региональному здравоохранению есть много вопросов18 Декабря 2019, 13.19
2019-12-18-05-22-37
Братск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Братска Сергей Серебренников обсудили планы развития города. На встрече речь шла в том числе о строительстве социальных объектов, а также реализации федеральных программ, сообщает пресс-служба главы региона.
Сергей Тен отмечен благодарственным письмом Госдумы за вклад в законотворческую деятельность18 Декабря 2019, 09.31
2019-12-18-01-33-29
Москва, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин наградил благодарственными письмами парламентариев, в число которых вошел депутат от Иркутской области, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
Оборудование будет приобретено для Центра хирургии новорожденных Ивано-Матренинской больницы Иркутска17 Декабря 2019, 18.00
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутатами Законодательного собрания Иркутской области решен важнейший вопрос о внесении в областной бюджет 71 млн рублей, которые планируется направить на приобретение комплекса оборудования послеоперационного выхаживания новорожденных и младенцев для отделения хирургии для Центра хирургии новорожденных Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска (ИМДКБ).
На заседании межведомственной комиссии в Приангарье обсудили партийный проект «Народные инициативы»17 Декабря 2019, 17.52
Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 декабря состоялось заседание межведомственной комиссии с участием председателя комитета по бюджету областного парламента, заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Натальи Дикусаровой, представителей Контрольно-счетной палаты, профильных министерств и ведомств, депутатов на площадке Законодательного Собрания Иркутской области.
Положение о выборах мэра Иркутска и формировании конкурсной комиссии разработает рабочая группа17 Декабря 2019, 17.09
2019-12-17-09-11-57
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском филиале Всероссийского государственного университета юстиции 17 декабря состоялся круглый стол, посвященный обсуждению Положения о выборах мэра Иркутска и формировании конкурсной комиссии.
В Иркутск прибыл заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии Николай Марков17 Декабря 2019, 16.51
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутск с рабочим визитом прибыл начальник штаба – первый заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии генерал-лейтенант Николай Марков.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Иркутске восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки, катаясь с горки18 Декабря 2019, 17.00
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Чайковского под колеса иномарки попала восьмилетняя девочка. Она каталась с горки и выехала на проезжую часть, по которой в это время двигался автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
На ангарского живодера завели уголовное дело18 Декабря 2019, 16.18
Ангарск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с кошкой, в результате которого животное погибло. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске в районе остановки «Энергетиков» автобус № 90 устроил ДТП с иномаркой18 Декабря 2019, 13.05
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в районе остановки «Энергетиков» автобус № 90 устроил ДТП с иномаркой. Предварительно, никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Арбитражный суд Иркутской области признал фирму «Звезда» банкротом 17 декабря18 Декабря 2019, 11.28
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области 17 декабря признал банкротом ООО «Звезда», которое занималось заменой лифтов в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.
Иркутянина оштрафовали на 10 тысяч рублей за экстремистские посты в социальных сетях18 Декабря 2019, 11.10
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратурой Октябрьского района Иркутска во взаимодействии с управлением ФСБ по Иркутской области приняты меры к пресечению распространения экстремисткой идеологии среди неограниченного круга пользователей сети «Интернет». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
«Мисс ИРНИТУ-2012» Дарья Глушкова погибла в ДТП в Шелеховском районе18 Декабря 2019, 11.00
2019-12-18-03-02-20
Шелеховский район, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Мисс ИРНИТУ-2012» Дарья Глушкова погибла в ДТП в Шелеховском районе. Авария произошла в воскресенье 15 декабря на трассе «Байкал». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Мужчина погиб, провалившись вместе с автомобилем под лед в Нижнеилимском районе18 Декабря 2019, 10.42
2019-12-18-02-46-58
Нижнеилимский район, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Водолазы обнаружили и подняли автомобиль с водителем, провалившийся под лёд реки Игирма в Нижнеилимском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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