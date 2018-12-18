В Иркутске 19 декабря днем -9,-11°

Иркутская область, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 декабря ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -15,-17°, днем -9,-11°. Переменная облачность, в северных районах, по остальной территории местами небольшой и умеренный снег, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, низовые метели, в южных районах юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -8,-13°, при прояснении -18,-23°, в южных районах -14,-19°, при прояснении до -23°, днем -6,-11°, при облачной погоде -13,-18°, местами в западных районах до -4°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: